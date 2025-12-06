В Ровно начались перебои со светом, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Перебои с электроснабжением начались в городе Ровно на западе Украины, сообщает издание "Страна.ua".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит на всей территории Украины. По данным "Страна.ua", в субботу перебои со светом также происходят во Львовской области.
"Перебои со светом начались в Ровно", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики государства Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную.