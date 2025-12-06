В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пункт управления 15-го погранотряда Украины уничтожен в Сумской области, ВСУ понесли потери, в том числе в командном составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Кияницы несколькими ударами БПЛА "Герань" уничтожен пункт управления 15-го погранотряда государственной погранслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.

Ресурсы противника, по его словам, подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе командный состав.