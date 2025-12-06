Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060254641.html
В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины
В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины - РИА Новости, 06.12.2025
В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины
Пункт управления 15-го погранотряда Украины уничтожен в Сумской области, ВСУ понесли потери, в том числе в командном составе, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:46:00+03:00
2025-12-06T06:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_4a4dc4656bf10d19260e9d19e32a0d6b.jpg
https://ria.ru/20251204/drony-2059794295.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059361672_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e49d35c30b9737e8db5775073371af26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Сумской области уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины

РИА Новости: ВС России уничтожили пункт управления 15-го погранотряда ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Пункт управления 15-го погранотряда Украины уничтожен в Сумской области, ВСУ понесли потери, в том числе в командном составе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Кияницы несколькими ударами БПЛА "Герань" уничтожен пункт управления 15-го погранотряда государственной погранслужбы Украины", - сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
Ресурсы противника, по его словам, подтверждают потери в живой силе убитыми и ранеными, в том числе командный состав.
"Уничтожен практически весь транспорт", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала