Украинцы боятся, что Ермак выйдет сухим из воды в коррупционном скандале

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи считают, что бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку удастся избежать уголовной ответственности и серьезных последствий коррупционного скандала, выяснило РИА Новости, изучив данные в социальных сетях.

На фоне этих событий украинские пользователи в Telegram опасаются, что Ермак может скрыться и не получить должного наказания.

"Наворовал, теперь можно и сесть на дно", – написал пользователь ruslan_kitsenuk. Комментатор Марьяна Г добавила: "Я думаю, он все следы уже замел и выйдет сухим из воды".

"Не имеет значения, будет ли подозрение или нет, это подрывает авторитет президента, и в глазах Европы , которая борется с коррупцией, очень важны шаги президента, в лучшем случае, он должен его отстранить", - прокомментировала пользователь Наталочка.

Среди пользователей есть и те, кто предположил, что Ермак был заранее предупрежден о предстоящем расследовании, что позволило ему подготовиться.

"Предупрежден – значит вооружен. Не верю, что это было неожиданно", – прокомментировал OG. Комментатор Дмитрий добавил: "Ну так конечно, заранее предупредили… какой цирк… уже просто бесит жить в таком государстве".

Украинцы посчитали, что экс-глава офиса Зеленского заслуживает жесткого наказания с конфискацией средств.

"И что с этого? За решетку его! И конфисковать все украденное", – написал комментатор Alex. Пользователь Gennadiy придерживается такого же мнения и считает, что увольнения недостаточно.

Некоторые пользователи предположили, что Ермак может сбежать из страны, чтобы избежать правосудия. "Интересно, за час или два он покинет Украину", – прокомментировал пользователь Леонид Бондаренко.

НАБУ и САП 10 ноября начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере на Украине . Службы провели обыски, после чего опубликовали фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей. Антикоррупционное бюро предъявило обвинения семи участникам преступного сообщества.