Украинцы боятся, что Ермак выйдет сухим из воды в коррупционном скандале

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Украинские интернет-пользователи считают, что бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку удастся избежать уголовной ответственности и серьезных последствий коррупционного скандала, выяснило РИА Новости, изучив данные в социальных сетях.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в области энергетики. В тот же день он написал заявление об отставке.
На фоне этих событий украинские пользователи в Telegram опасаются, что Ермак может скрыться и не получить должного наказания.
"Наворовал, теперь можно и сесть на дно", – написал пользователь ruslan_kitsenuk. Комментатор Марьяна Г добавила: "Я думаю, он все следы уже замел и выйдет сухим из воды".
"Не имеет значения, будет ли подозрение или нет, это подрывает авторитет президента, и в глазах Европы, которая борется с коррупцией, очень важны шаги президента, в лучшем случае, он должен его отстранить", - прокомментировала пользователь Наталочка.
Среди пользователей есть и те, кто предположил, что Ермак был заранее предупрежден о предстоящем расследовании, что позволило ему подготовиться.
"Предупрежден – значит вооружен. Не верю, что это было неожиданно", – прокомментировал OG. Комментатор Дмитрий добавил: "Ну так конечно, заранее предупредили… какой цирк… уже просто бесит жить в таком государстве".
Украинцы посчитали, что экс-глава офиса Зеленского заслуживает жесткого наказания с конфискацией средств.
"И что с этого? За решетку его! И конфисковать все украденное", – написал комментатор Alex. Пользователь Gennadiy придерживается такого же мнения и считает, что увольнения недостаточно.
Некоторые пользователи предположили, что Ермак может сбежать из страны, чтобы избежать правосудия. "Интересно, за час или два он покинет Украину", – прокомментировал пользователь Леонид Бондаренко.
НАБУ и САП 10 ноября начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере на Украине. Службы провели обыски, после чего опубликовали фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей. Антикоррупционное бюро предъявило обвинения семи участникам преступного сообщества.
Во время расследования спецслужбы изъяли у Ермака несколько телефонов и ноутбуков, которые, по словам депутата Рады Ярослава Железняка, скорее всего, были заменены на новые незадолго до обыска.