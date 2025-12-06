Рейтинг@Mail.ru
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:53 06.12.2025 (обновлено: 08:27 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060247377.html
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов - РИА Новости, 06.12.2025
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов
Возмущенные насильственной мобилизацией жители Украины жгут автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:53:00+03:00
2025-12-06T08:27:00+03:00
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060259182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dd864f287d40510d4389f712185cac3.jpg
https://ria.ru/20251205/ukraina-2060224630.html
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058678651.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пророссийское подполье о поджогах машин сотрудников ТЦК на Украине
Возмущенные насильственной мобилизацией жители Украины жгут автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
2025-12-06T03:53
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060259182_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c5c38ac1539cb7bcd74d8eba524dcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов

РИА Новости: подполье сообщило о поджогах машин сотрудников ТЦК на Украине

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Возмущенные насильственной мобилизацией жители Украины жгут автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"На Украине продолжают гореть машины военных, в основном ТЦК. Занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое очень обозлено на ТЦК", - рассказал Лебедев.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"
Вчера, 22:01
По его словам, негодование по отношению к ТЦК объединяет украинцев вне зависимости от их политических взглядов.
«
"Даже те, которые за нас, или те, которые против России, но они все вместе ненавидят ТЦК и не хотят продолжения войны… Против этого как раз и поджигаются машины всех этих "людоловов", как их называют на Украине", - заявил координатор подполья.
Лебедев предоставил РИА Новости видео, на котором зафиксировано, как ночью участники подполья поджигают автомобили защитного цвета.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В подполье рассказали, что должность в ТЦК можно купить
30 ноября, 04:17
 
В миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала