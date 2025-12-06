https://ria.ru/20251206/ukraina-2060247377.html
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов - РИА Новости, 06.12.2025
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов
Возмущенные насильственной мобилизацией жители Украины жгут автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:53:00+03:00
2025-12-06T03:53:00+03:00
2025-12-06T08:27:00+03:00
в мире
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060259182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9dd864f287d40510d4389f712185cac3.jpg
https://ria.ru/20251205/ukraina-2060224630.html
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058678651.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060259182_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c5c38ac1539cb7bcd74d8eba524dcec.jpg
Пророссийское подполье о поджогах машин сотрудников ТЦК на Украине
Возмущенные насильственной мобилизацией жители Украины жгут автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
2025-12-06T03:53
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
На Украине поджигают автомобили сотрудников военкоматов
РИА Новости: подполье сообщило о поджогах машин сотрудников ТЦК на Украине
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Возмущенные насильственной мобилизацией жители Украины жгут автомобили сотрудников территориальных центров комплектования (военкоматов), сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"На Украине
продолжают гореть машины военных, в основном ТЦК. Занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое очень обозлено на ТЦК", - рассказал Лебедев.
По его словам, негодование по отношению к ТЦК объединяет украинцев вне зависимости от их политических взглядов.
«
"Даже те, которые за нас, или те, которые против России
, но они все вместе ненавидят ТЦК и не хотят продолжения войны… Против этого как раз и поджигаются машины всех этих "людоловов", как их называют на Украине", - заявил координатор подполья.
Лебедев предоставил РИА Новости видео, на котором зафиксировано, как ночью участники подполья поджигают автомобили защитного цвета.