На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Воздушную тревогу второй раз за ночь объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, в субботу в 3.26 мск на всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги.
Ранее тревога уже звучала на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
