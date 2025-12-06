https://ria.ru/20251206/ukraina-2060246546.html
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям
красноармейск
россия
волчанск
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
РИА Новости: в Красноармейске во время оккупации ВСУ пропадали люди
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.
"В городе Красноармейске
проживала. Все время с сыном были дома. Он только иногда там ходил "на интернет". На часик сходит в город "на интернет" и все. А так мы дома и дома были", - рассказала женщина.
Ее сын ежедневно ходил на базарчик в центре города, где несколько часов в день был интернет - узнать новости, связаться с родственниками, скачать фильм, но в один из дней он не вернулся домой.
Она рассказала, что на следующий день спрашивала у местных жителей, видели ли они его.
"Все говорят, да, приходил к 13.00 (совпадает с мск - ред.). В 14.00, как уходил, говорят, никто, типа, не видел", - рассказала жительница Красноармейска.
По ее предположению, его мог задержать один из патрулей ВСУ
, передвигавшихся по городу, после чего мужчину могли расстрелять или куда-то вывезти. Организации, в которые она обращалась, ничем помочь не смогли.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника
, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК
РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.