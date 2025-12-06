Рейтинг@Mail.ru
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 06.12.2025
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди - РИА Новости, 06.12.2025
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди
Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям РИА Новости, 06.12.2025
Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди

РИА Новости: в Красноармейске во время оккупации ВСУ пропадали люди

Освобожденный Красноармейск в ДНР
Освобожденный Красноармейск в ДНР
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.
"В городе Красноармейске проживала. Все время с сыном были дома. Он только иногда там ходил "на интернет". На часик сходит в город "на интернет" и все. А так мы дома и дома были", - рассказала женщина.
Мирная жительница Красноармейска идет по дороге, которую показал российский дрон
Российский дрон показал дорогу мирным жителям Красноармейска
Вчера, 05:26
Ее сын ежедневно ходил на базарчик в центре города, где несколько часов в день был интернет - узнать новости, связаться с родственниками, скачать фильм, но в один из дней он не вернулся домой.
Она рассказала, что на следующий день спрашивала у местных жителей, видели ли они его.
"Все говорят, да, приходил к 13.00 (совпадает с мск - ред.). В 14.00, как уходил, говорят, никто, типа, не видел", - рассказала жительница Красноармейска.
По ее предположению, его мог задержать один из патрулей ВСУ, передвигавшихся по городу, после чего мужчину могли расстрелять или куда-то вывезти. Организации, в которые она обращалась, ничем помочь не смогли.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
