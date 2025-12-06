Жительница Красноармейска рассказала, как при ВСУ пропадали люди

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Мирные жители пропадали в Красноармейске, когда он находился под контролем ВСУ, рассказала местная жительница послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который поделился с РИА Новости видео беседы.

"В городе Красноармейске проживала. Все время с сыном были дома. Он только иногда там ходил "на интернет". На часик сходит в город "на интернет" и все. А так мы дома и дома были", - рассказала женщина.

Ее сын ежедневно ходил на базарчик в центре города, где несколько часов в день был интернет - узнать новости, связаться с родственниками, скачать фильм, но в один из дней он не вернулся домой.

Она рассказала, что на следующий день спрашивала у местных жителей, видели ли они его.

"Все говорят, да, приходил к 13.00 (совпадает с мск - ред.). В 14.00, как уходил, говорят, никто, типа, не видел", - рассказала жительница Красноармейска.