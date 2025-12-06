https://ria.ru/20251206/ukraina-2060244331.html
Беженка из села Торское рассказала, как готовила еду на масляных свечах
06.12.2025
Беженка из села Торское рассказала, как готовила еду на масляных свечах
Беженка из села Торское Ольга Мединцева рассказала РИА Новости, как ей приходилось готовить еду на масляных свечах, чтобы не выдать свое местоположение
Беженка из села Торское рассказала, как готовила еду на масляных свечах
РИА Новости: жители Торского пять месяцев скрывались в подвале от дронов ВСУ
ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Беженка из села Торское Ольга Мединцева рассказала РИА Новости, как ей приходилось готовить еду на масляных свечах, чтобы не выдать свое местоположение украинским БПЛА.
"У нас там (в подвале – ред.) на пропитание все было. А готовили там же, в подвале – в баночки масло наливали, поджигали и готовили на подставке, прямо в подвале. Потому что невозможно – дроны летают, а они же с тепловизором, реагируют на тепло. Чуть-чуть приоткрывали двери, чтобы незаметно было, чтобы воздух хотя бы и дым выходил", – сказала Мединцева.
По ее словам, из-за высокой активности дронов и опасности обстрелов им пришлось прожить таким образом пять месяцев.
Минобороны России
сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.