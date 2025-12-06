Беженка из села Торское рассказала, как готовила еду на масляных свечах

"У нас там (в подвале – ред.) на пропитание все было. А готовили там же, в подвале – в баночки масло наливали, поджигали и готовили на подставке, прямо в подвале. Потому что невозможно – дроны летают, а они же с тепловизором, реагируют на тепло. Чуть-чуть приоткрывали двери, чтобы незаметно было, чтобы воздух хотя бы и дым выходил", – сказала Мединцева.