Беженка из села Торское рассказала, как готовила еду на масляных свечах

Специальная военная операция на Украине
 
02:44 06.12.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
РИА Новости: жители Торского пять месяцев скрывались в подвале от дронов ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военнослужащий управляет FPV-дроном
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военнослужащий управляет FPV-дроном. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Беженка из села Торское Ольга Мединцева рассказала РИА Новости, как ей приходилось готовить еду на масляных свечах, чтобы не выдать свое местоположение украинским БПЛА.
"У нас там (в подвале – ред.) на пропитание все было. А готовили там же, в подвале – в баночки масло наливали, поджигали и готовили на подставке, прямо в подвале. Потому что невозможно – дроны летают, а они же с тепловизором, реагируют на тепло. Чуть-чуть приоткрывали двери, чтобы незаметно было, чтобы воздух хотя бы и дым выходил", – сказала Мединцева.
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Беженец из Торского рассказал, как ВСУ выносили вещи из домов жителей
29 ноября, 23:25
По ее словам, из-за высокой активности дронов и опасности обстрелов им пришлось прожить таким образом пять месяцев.
Минобороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала