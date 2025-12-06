https://ria.ru/20251206/udar-2060313469.html
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 06.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Российские войска нанесли удары по украинским объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Зеленский потребовал от Запада военную помощь после российских ударов возмездия