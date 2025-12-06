Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 06.12.2025 (обновлено: 15:26 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/udar-2060313469.html
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 06.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Российские войска нанесли удары по украинским объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:18:00+03:00
2025-12-06T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
николаевская область
москва
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251206/zelenskiy-2060256009.html
https://ria.ru/20251205/konets-2060221520.html
киевская область
николаевская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, николаевская область, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Николаевская область, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия

Зеленский потребовал от Запада военную помощь после российских ударов возмездия

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским объектам энергетики, заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
"Были также удары по предприятиям Киевской области <...> Главной целью этих ударов снова стала энергетика", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Только что расправились": в США раскрыли, что теперь будет с Зеленским
07:17
Зеленский добавил, что удары пришлись по объектам в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Одесской, Львовской и Николаевской областях.
Глава киевского режима также в очередной раз потребовал от Запада новую партию военной помощи и усиление санкций против Москвы.
Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ВПК Украины, обеспечивающие их объекты ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Висит на волоске". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского
Вчера, 21:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьНиколаевская областьМоскваВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала