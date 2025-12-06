«

"Предполагаемая гибридная война Запада с Россией — это чушь. Глобалистское руководство Западной Европы в отчаянии пытается вызвать у собственного населения страх перед этой враждебной, агрессивной Россией, которой не существует. <…> Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят", — сообщил он.