"Акт отчаяния": на Западе высказались об ударе по России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Никакие военные провокации стран Запада не окажут эффекта на Россию, так как ее невозможно победить обычными средствами, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Предполагаемая гибридная война Запада с Россией — это чушь. Глобалистское руководство Западной Европы в отчаянии пытается вызвать у собственного населения страх перед этой враждебной, агрессивной Россией, которой не существует. <…> Они могут даже попытаться запустить под видом поддержки НАТО ракеты или что-то в этом роде вглубь России, чтобы поразить какую-нибудь цель. Это акты отчаяния. Они ничего не изменят", — сообщил он.
По словам эксперта, неэффективность этих ударов объясняется трансформацией России, которая за последние годы разительно оторвалась по военным показателям от западных держав.
«
"Россия снова превратилась в крупную континентальную военную державу, которую невозможно победить обычными средствами. Так что представление о том, что эти угрозы имеют смысл, — это нонсенс", — резюмировал Макгрегор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.