В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве продавца машины

ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Один из двух предполагаемых участников убийства и сожжения продавца машины в Тюмени был задержан в квартире знакомой, где он скрывался, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.
По версии следствия, двое 23-летних мужчин нашли объявление о продаже автомобиля, в ночь на четверг под видом приезжих покупателей попросили владельца машины показать автомобиль, и во время осмотра один из них зарезал хозяина авто за рулем. Тело перенесли на заднее сиденье своей машины, которая была не зарегистрирована и без номеров, выехали за город и подожгли ее. Автомобиль убитого вывезли в Екатеринбург и дали объявление о продаже.
"Полицейские установили личности подозреваемых – двух ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска 2002 года рождения. По предварительным данным, злоумышленники совершили убийство владельца авто, чтобы завладеть машиной. Один из них был задержан в Екатеринбурге при попытке продать похищенный автомобиль, второго оперуполномоченные задержали в Тюмени в квартире у знакомой, где он пытался скрыться", - говорится в сообщении.
О пропаже мужчины в полицию сообщила его жена. В ряде пабликов сообщается, что женщина обратилась за помощью также к знакомым мужа, которые на следующий день обнаружили, что угнанный автомобиль по дешевке продают в Екатеринбурге, и приехали якобы на сделку. В итоге продавец был задержан при попытке к бегству.
Ранее пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области сообщила, что установить причастных к преступлению помогло эффективное взаимодействие сотрудников управления СК и УМВД по Тюменской области, а также представителей общественности. Расследование преступления продолжается.