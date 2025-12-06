В Тюмени задержали подозреваемого в убийстве продавца машины

ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Один из двух предполагаемых участников убийства и сожжения продавца машины в Тюмени был задержан в квартире знакомой, где он скрывался, сообщила пресс-служба УМВД по Тюменской области.

О пропаже мужчины в полицию сообщила его жена. В ряде пабликов сообщается, что женщина обратилась за помощью также к знакомым мужа, которые на следующий день обнаружили, что угнанный автомобиль по дешевке продают в Екатеринбурге, и приехали якобы на сделку. В итоге продавец был задержан при попытке к бегству.