В Турции спасли россиян, застрявших в затопленных автофургонах

По данным издания, ливень начался в субботу утром и усилился к полудню, после чего муниципальные службы привели спасательные команды в состояние готовности. Российских туристов, застрявших в автофургонах на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море, вытаскивали с помощью экскаватора, принадлежащего управлению технических работ муниципалитета Кемер, уточнило издание. Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.