13:46 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/turtsija-2060301528.html
В Турции спасли россиян, застрявших в затопленных автофургонах
В Турции спасли россиян, застрявших в затопленных автофургонах
Российских туристов, чьи автофургоны были унесены в море после сильного ливня, спасли в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья, сообщило издание... РИА Новости, 06.12.2025
В Турции спасли россиян, застрявших в затопленных автофургонах

В Турции российских туристов спасли из унесенных в море фургонов

© Фото : соцсетиДва автофургона российских туристов смыло в море в турецком Кемере
Два автофургона российских туристов смыло в море в турецком Кемере. Архивное фото
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости. Российских туристов, чьи автофургоны были унесены в море после сильного ливня, спасли в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья, сообщило издание Lider Gazetesi.
По данным издания, в районе Кемер из-за сильного дождя два автофургона оказались в воде.
"Туристы из России, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, ливень начался в субботу утром и усилился к полудню, после чего муниципальные службы привели спасательные команды в состояние готовности. Российских туристов, застрявших в автофургонах на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море, вытаскивали с помощью экскаватора, принадлежащего управлению технических работ муниципалитета Кемер, уточнило издание. Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.
Власти призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности в связи с ливнем, который, как ожидается, продолжится до вечера 9 декабря, заключило издание.
Во Вьетнаме автобус с туристами из России застрял на мосту - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Российских туристов эвакуировали с затопленного моста во Вьетнаме
20 ноября, 11:12
 
