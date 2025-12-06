https://ria.ru/20251206/turtsija-2060301528.html
В Турции спасли россиян, застрявших в затопленных автофургонах
2025-12-06T13:46:00+03:00
кемер
кемер
кемер, анталья (провинция), россия
АНКАРА, 6 дек - РИА Новости.
Российских туристов, чьи автофургоны были унесены в море после сильного ливня, спасли в турецком курортном районе Кемер провинции Анталья, сообщило
издание Lider Gazetesi.
По данным издания, в районе Кемер
из-за сильного дождя два автофургона оказались в воде.
"Туристы из России
, находившиеся внутри затопленных фургонов, были спасены сотрудниками управления по чрезвычайным ситуациям муниципалитета Кемер и командами Кемерской поисково-спасательной ассоциации (KEMKUT)", - говорится в сообщении издания.
По данным издания, ливень начался в субботу утром и усилился к полудню, после чего муниципальные службы привели спасательные команды в состояние готовности. Российских туристов, застрявших в автофургонах на побережье Чамьювы, в месте впадения реки Агва в море, вытаскивали с помощью экскаватора, принадлежащего управлению технических работ муниципалитета Кемер, уточнило издание. Спасатели также подняли на берег второй автофургон, в котором никого не было, добавило издание.
Власти призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности в связи с ливнем, который, как ожидается, продолжится до вечера 9 декабря, заключило издание.