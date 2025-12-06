Рейтинг@Mail.ru
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 06.12.2025 (обновлено: 21:44 06.12.2025)
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Украинская армия разваливается, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. РИА Новости, 06.12.2025
"Сотрет в порошок". На Западе забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Steigan: дезертирство в украинской армии растет с каждым годом

© AP PhotoСолдат ВСУ на улице в Судже
Солдат ВСУ на улице в Судже - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo
Солдат ВСУ на улице в Судже. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ
Вчера, 15:51
"Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 тысяч. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировали десять тысяч человек, в 2023-м — 25 тысяч. Число погибших невероятно велико", — отметил он.
Стейган добавил, что сообщения о том, что российские войска освободили очередной населенный пункт на Украине, поступают каждый день. При этом сторонники Киева пытаются преуменьшить значение этих продвижений.
По мнению автора, в украинском конфликте используется тактика так называемой войны на истощение, что позволяет более сильной армии стоять на месте до тех пор, пока "она не сотрет в порошок своего противника".
"Есть много признаков того, что Украина приближается к этой точке", — заключил Стейган.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Многие разделяют". Заявление Сырского поразило американского офицера
Вчера, 16:01
 
