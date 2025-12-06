МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Украинская армия разваливается, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 тысяч. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировали десять тысяч человек, в 2023-м — 25 тысяч. Число погибших невероятно велико", — отметил он.
Стейган добавил, что сообщения о том, что российские войска освободили очередной населенный пункт на Украине, поступают каждый день. При этом сторонники Киева пытаются преуменьшить значение этих продвижений.
По мнению автора, в украинском конфликте используется тактика так называемой войны на истощение, что позволяет более сильной армии стоять на месте до тех пор, пока "она не сотрет в порошок своего противника".
"Есть много признаков того, что Украина приближается к этой точке", — заключил Стейган.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
