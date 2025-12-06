Рейтинг@Mail.ru
Новое решение Трампа в отношении России вызвало изумление на Западе
14:09 06.12.2025 (обновлено: 14:15 06.12.2025)
Новое решение Трампа в отношении России вызвало изумление на Западе
Новое решение Трампа в отношении России вызвало изумление на Западе
Новая американская стратегия национальной безопасности избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph. В статье отмечается, что урегулирование конфликта... РИА Новости, 06.12.2025
2025
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Дональд Трамп
Новое решение Трампа в отношении России вызвало изумление на Западе

Telegraph: новая американская СНБ избегает критики в адрес России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Новая американская стратегия национальной безопасности избегает критики в адрес России, пишет The Telegraph.

В статье отмечается, что урегулирование конфликта на Украине и возрождение “величия Европы” провозглашаются в документе приоритетами Вашингтона.
Солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе необычно высказались о войне с Россией
12:53
"Звучит обнадеживающе, но европейские лидеры с тревогой отмечают, что документ старательно избегает какой-либо критики в адрес России, при этом решительно ставя под сомнение их собственную легитимность", — говорится в публикации.

В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе сделали заявление из-за случившегося в конфликте на Украине
10:54
 
