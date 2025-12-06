https://ria.ru/20251206/tramp-2060299354.html
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа - РИА Новости, 06.12.2025
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа
Администрация Дональда Трампа проводит закрытые переговоры по урегулированию украинского конфликта, демонстративно игнорируя европейских партнеров и показывая... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
франция
сша
киев
жерар аро
дональд трамп
владимир зеленский
нато
Франция, США, Киев, Жерар Аро, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа
Le Monde: Трамп унизил Европу, отстранив ее от переговоров по Украине