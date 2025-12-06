Рейтинг@Mail.ru
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/tramp-2060299354.html
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа - РИА Новости, 06.12.2025
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа
Администрация Дональда Трампа проводит закрытые переговоры по урегулированию украинского конфликта, демонстративно игнорируя европейских партнеров и показывая... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T13:25:00+03:00
2025-12-06T13:25:00+03:00
в мире
франция
сша
киев
жерар аро
дональд трамп
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:181:2330:1492_1920x0_80_0_0_1b2740e563cffaa9b09d77d166f07136.jpg
https://ria.ru/20251205/rech-2060230269.html
https://ria.ru/20251206/aktivy-2060196761.html
франция
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050858336_0:38:2330:1786_1920x0_80_0_0_e75ba5e7d43d21c319410a81aa10fd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, киев, жерар аро, дональд трамп, владимир зеленский, нато
В мире, Франция, США, Киев, Жерар Аро, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
"Проигнорировал и унизил". Во Франции пожаловались на предательство Трампа

Le Monde: Трамп унизил Европу, отстранив ее от переговоров по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Администрация Дональда Трампа проводит закрытые переговоры по урегулированию украинского конфликта, демонстративно игнорируя европейских партнеров и показывая пренебрежение к их позиции, пишет французское издание Le Monde.
"Союзники Киева, чья судьба связана с Украиной из-за российской угрозы, были намеренно отстранены США от переговоров, проигнорированы и унижены", — сказано в материале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Какое посмешище". Французы набросились на Макрона после речи Путина
Вчера, 22:54
Как пишет издание, последним таким эпизодом стал срыв запланированной встречи в Брюсселе: самолет американских представителей так и не прилетел в Европу, а переговоры перенесли во Флориду.
"Трамп относится к европейцам так же, как к гватемальцам, — без всякого уважения", — приводит Le Monde комментарий бывшего посла Франции в США Жерара Аро.
Spiegel опубликовал 4 декабря фрагменты из расшифровки конфиденциального телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским, который состоялся 1 декабря. Исходя из содержания беседы, можно сделать вывод о недоверии европейцев к США. В телефонном разговоре, согласно материалу журнала, приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб и Владимир Зеленский.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Отдать придется все": план Европы против России окончательно провалился
08:00
 
В миреФранцияСШАКиевЖерар АроДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала