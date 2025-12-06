https://ria.ru/20251206/tramp-2060251556.html
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли - РИА Новости, 06.12.2025
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
Президент США Дональд Трамп рассказал в субботу, что его жена Меланья не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T05:34:00+03:00
2025-12-06T05:34:00+03:00
2025-12-06T10:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060276436_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a1b0bfe1ae61af78feb8dac891263f8.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2057264865.html
https://ria.ru/20251107/tramp-2053567772.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060276436_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fbbedac96bf61be6080f694b30a50b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
Трамп: Меланья не захотела убирать елки ради гостей концерта Бочелли
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в субботу, что его жена Меланья не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли.
"У меня много врагов, потому что все хотели быть здесь сегодня вечером, все. И тогда я сказал своей прекрасной жене, которая отлично справилась с ёлками и всем. Я сказал: "Дорогая, нам нужно больше места. Есть ли возможность убрать ёлки?" Она была недовольна, поэтому мы оставили ёлки. Мы оставили ёлки, но могли бы предоставить ещё несколько мест, но это ничего", - заявил он перед началом концерта Бочелли в Белом доме.
Концерт тенора проходит в Восточном зале. Трамп
при этом поздравил Меланью с получением "восторженных" отзывов о рождественском украшении Белого дома.
Трамп ранее уже принимал Бочелли в Белом доме. Их встреча состоялась 17 октября, в преддверии приема Владимира Зеленского.