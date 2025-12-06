Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
05:34 06.12.2025 (обновлено: 10:37 06.12.2025)
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли - РИА Новости, 06.12.2025
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли
Президент США Дональд Трамп рассказал в субботу, что его жена Меланья не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного... РИА Новости, 06.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли

Трамп: Меланья не захотела убирать елки ради гостей концерта Бочелли

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент Дональд Трамп выступает перед концертом Андреа Бочелли в Восточном зале Белого дома. 6 декабря 2025
Президент Дональд Трамп выступает перед концертом Андреа Бочелли в Восточном зале Белого дома. 6 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Allison Robbert
Президент Дональд Трамп выступает перед концертом Андреа Бочелли в Восточном зале Белого дома. 6 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в субботу, что его жена Меланья не захотела убирать елки, чтобы пригласить больше гостей на концерт итальянского оперного тенора Андреа Бочелли.
"У меня много врагов, потому что все хотели быть здесь сегодня вечером, все. И тогда я сказал своей прекрасной жене, которая отлично справилась с ёлками и всем. Я сказал: "Дорогая, нам нужно больше места. Есть ли возможность убрать ёлки?" Она была недовольна, поэтому мы оставили ёлки. Мы оставили ёлки, но могли бы предоставить ещё несколько мест, но это ничего", - заявил он перед началом концерта Бочелли в Белом доме.
Концерт тенора проходит в Восточном зале. Трамп при этом поздравил Меланью с получением "восторженных" отзывов о рождественском украшении Белого дома.
Трамп ранее уже принимал Бочелли в Белом доме. Их встреча состоялась 17 октября, в преддверии приема Владимира Зеленского.
