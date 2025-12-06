Трамп рассказал, почему не убрали елки ради гостей концерта Бочелли

"У меня много врагов, потому что все хотели быть здесь сегодня вечером, все. И тогда я сказал своей прекрасной жене, которая отлично справилась с ёлками и всем. Я сказал: "Дорогая, нам нужно больше места. Есть ли возможность убрать ёлки?" Она была недовольна, поэтому мы оставили ёлки. Мы оставили ёлки, но могли бы предоставить ещё несколько мест, но это ничего", - заявил он перед началом концерта Бочелли в Белом доме.