Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей - РИА Новости, 06.12.2025
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей
2025-12-06T04:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в субботу распорядился
ускорить пересмотр числа рекомендуемых прививок для американских детей на предмет их избыточности.
"Многие родители и учёные, как и я, сомневаются в эффективности этого "графика"! Именно поэтому я только что подписал президентский меморандум, поручающий министерству здравоохранения и социальных служб "ускорить" проведение комплексной оценки графиков вакцинации других стран мира и привести в соответствие с ними график вакцинации США", - написал он в соцсети Truth Social.
Сейчас американским детям рекомендуется вакцинация от 18 заболеваний, что якобы ставит США
"в крайне невыгодное положение", так как другие развитые страны рекомендуют меньше детских прививок, утверждает Трамп
.
Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший в начале августа заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Ранее Кеннеди-младший сказал на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, проведенного в сентябре.