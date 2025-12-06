Рейтинг@Mail.ru
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей
04:37 06.12.2025
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей
Президент США Дональд Трамп в субботу распорядился ускорить пересмотр числа рекомендуемых прививок для американских детей на предмет их избыточности. РИА Новости, 06.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп распорядился ускорить пересмотр числа прививок для детей

Трамп распорядился побыстрее выяснить, стоит ли делать меньше прививок детям

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу распорядился ускорить пересмотр числа рекомендуемых прививок для американских детей на предмет их избыточности.
"Многие родители и учёные, как и я, сомневаются в эффективности этого "графика"! Именно поэтому я только что подписал президентский меморандум, поручающий министерству здравоохранения и социальных служб "ускорить" проведение комплексной оценки графиков вакцинации других стран мира и привести в соответствие с ними график вакцинации США", - написал он в соцсети Truth Social.
Сейчас американским детям рекомендуется вакцинация от 18 заболеваний, что якобы ставит США "в крайне невыгодное положение", так как другие развитые страны рекомендуют меньше детских прививок, утверждает Трамп.
Глава минздрава США Роберт Кеннеди-младший в начале августа заявил, что американское управление перспективных биомедицинских исследований и разработок прекращает инвестиции в разработку мРНК-вакцин, так как их признали неэффективными для защиты от инфекций верхних дыхательных путей, в частности, от COVID-19 и гриппа.
Ранее Кеннеди-младший сказал на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
Около 47% американцев не одобряют политику главы минздрава по вакцинации, в то время как около 31% поддерживают ее, свидетельствуют результаты исследования компании YouGov, проведенного в сентябре.
