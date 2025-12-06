Трамп приветствовал решение по вакцинации от гепатита B

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приветствовал решение американского регулятора по отмене рекомендации о вакцинации младенцев от гепатита B, отметив, что у большинства якобы нет риска заражения.
"Сегодня комитет по вакцинации Центра по контролю и профилактике заболеваний принял очень хорошее решение отменить свои рекомендации по вакцинации против гепатита В для младенцев, подавляющее большинство которых не подвергается риску гепатита В - заболевания, которое в основном передается половым путем или через грязные иглы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сейчас младенцы в США из-за графика вакцинации подвергаются 72 уколам, утверждает Трамп, отмечая, что считает это слишком большим числом "для совершенно здоровых" детей.
