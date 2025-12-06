Нуждался ли Советский Союз эпохи Горбачева в реформах? Безусловно. Должны ли они были проводиться так, как это делал Горбачев? Конечно, нет.

США с опозданием в несколько десятилетий сталкиваются со схожим вызовом. И Трамп первый, кто пытается на него ответить. Но если перестройка Горбачева изменила только соцлагерь, то перестройка Трампа куда серьезнее — она затронет весь мир.

« "Наши элиты чудовищно переоценили желание Америки нести бремя доминирования во всем мире, поскольку американский народ не видел в нем никакой связи с национальными интересами", — отмечается в новой Стратегии национальной безопасности США.

В документе открыто говорится о том, что после завершения холодной войны Вашингтон проводил неверную политику. Причина — глобалистские устремления предшественников нынешнего президента.

Они, убеждены авторы новой доктрины, привели к тяжелым последствиям. США едва не надорвались в попытке удержать гегемонию: разрушена промышленность, "свободная торговля" обернулась тем, что другие страны банально наживаются на Америке, американские рабочие на грани исчезновения как класс, американские солдаты на другом краю света защищают чужие интересы ни за понюх табаку, саму Америку наводнили иммигранты, а меритократические основы американского общества поруганы гендерной политикой и бесконтрольной миграцией. Всему этому новая администрация объявляет войну.

Вести ее придется на два фронта — и внутри, и снаружи. И если в самих США главный враг Трампа известен давно, то во внешней политике он начинает наступление на Европу

А конкретнее — на Брюссель . Президент США просто камня на камне не оставляет от ЕС

« "Американские чиновники привыкли думать о европейских проблемах — недостаточном финансировании армии и экономической стагнации. Правда в том, что проблема кроется гораздо глубже", — указывается в документе.

После холодной войны доля Европы в мировом ВВП сократилась почти вдвое — с 25 процентов до 14.

« "Но экономический упадок затмевается куда более насущной и суровой перспективой цивилизационного исчезновения", — продолжают они.

В Вашингтоне обеспокоены — через пару-тройку десятилетий население некоторых членов НАТО перестанет быть "преимущественно европейским". Будут ли они по-прежнему верны союзническим обязательствам? Будут ли разделять американские ценности?

Уверенности в этом у Белого дома нет. Зато виноватых там определяют сразу: "Действия Европейского союза и других наднациональных организаций подрывают политическую свободу, суверенитет, миграционная политика меняет континент и провоцирует раздор. Европа сталкивается с цензурой, подавлением политической оппозиции, обрушением рождаемости, потерей национальной идентичности и веры в себя".

По сути, европейцы впервые получают в свой адрес упрек в предательстве демократии от своего главного союзника. И упрек обоснованный.

В ходе СВО Россия столкнулась с неожиданными решениями коллективного Запада. Шаги, которые предпринимались для того, чтобы сокрушить Россию, отдавали суицидальностью — для отдельных стран. Взять хотя бы Германию , чье экономическое могущество зиждилось на дешевых энергоресурсах. Поставки прекратились — и немецкая промышленность начала вымирать. Целые отрасли попросту переезжали в другие страны. Но Германия в этом не одинока.

Помощь — как "неожиданно" выяснилось, коррумпированному — киевскому режиму не соответствовала интересам ни одной из европейских стран. Даже напуганным прибалтийским республикам это принесло больше вреда, чем пользы. Но того требовали донельзя абстрактные "интересы демократии".

Активнее всех эти интересы продвигал Евросоюз. Непрозрачно назначаемые на свои должности чиновники определяли политику единой Европы, которая полностью противоречила национальным интересам.

Начав СВО, Россия стала первой страной, которая бросила вызов постнациональному миру американских демократов, евробюрократов, чиновников НАТО и международных корпораций.

Теперь то же самое делает Трамп. В новой стратегии национальной безопасности он сам поднимает на знамена лозунг о главной роли национальных государств в мировой политике. Ради американских интересов он возрождает доктрину Монро. Под каток ревизии миропорядка он бросает ЕС и НАТО.

Еще недавно они были послушными инструментами в руках демократов в конфликте на Украине . А теперь отчаянно противостоят попыткам Трампа положить конец войне.

Обвинения американского президента в их адрес справедливы. Но в международной политике справедливость обвинений не стоит ломаного гроша. Важна лишь способность ее воздать. Получится ли?