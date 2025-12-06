Трамп уверен, что спас миллионы жизней

Президент ФИФА также зачитал текст сертификата: "Футбол объединяет мир. Премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям. Федерация ФИФА присуждает премию мира 2025 года Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки, в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".