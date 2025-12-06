Рейтинг@Mail.ru
00:22 06.12.2025 (обновлено: 10:41 06.12.2025)
Трамп уверен, что спас миллионы жизней
Трамп заявил, что спас миллионы жизней, находясь на посту президента США

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп получает Премию мира ФИФА в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. 5 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп получает Премию мира ФИФА в Центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. 5 декабря 2025
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удалось спасти миллионы жизней, находясь на посту главы государства.
"Мы спасли миллионы и миллионы жизней. Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти", - сказал Трамп на церемонии вручения ему премии мира ФИФА в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трамп назвал вручение ему премии мира ФИФА одной из великих почестей
Вчера, 20:53
Глава Белого дома также указал на пример Индии и Пакистана и на "разные войны", которые удалось завершить чуть раньше, чем они начались.
Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США.
Президент ФИФА также зачитал текст сертификата: "Футбол объединяет мир. Премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям. Федерация ФИФА присуждает премию мира 2025 года Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки, в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Трамп заявил, что участвует в решении конфликта для спасения жизней
15 августа, 15:30
 
В миреСШАРеспублика КонгоВашингтон (штат)Дональд ТрампДжон Кеннеди (политик)Джанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
 
