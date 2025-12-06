Трамп уверен, что спас миллионы жизней

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удалось спасти миллионы жизней, находясь на посту главы государства.
"Мы спасли миллионы и миллионы жизней. Например, в Конго были убиты 10 миллионов человек, и это очень быстро стремилось к следующим десяти", - сказал Трамп на церемонии вручения ему премии мира ФИФА в центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Ранее президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил Дональда Трампа первым обладателем премии мира ФИФА, вручив ему золотую медаль и кубок с именем президента США.
Президент ФИФА также зачитал текст сертификата: "Футбол объединяет мир. Премия мира ФИФА ежегодно вручается от имени миллиардов любителей футбола людям, которые демонстрируют непоколебимую приверженность делу мира и единства благодаря своему лидерству и действиям. Федерация ФИФА присуждает премию мира 2025 года Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов Америки, в признание его исключительных действий по продвижению мира и единства по всему миру".
