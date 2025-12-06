Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве владельца автомобиля - РИА Новости, 06.12.2025
15:11 06.12.2025
В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве владельца автомобиля
В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве владельца автомобиля
Двух ранее судимых 23-летних мужчин задержали по подозрению в том, что они убили жителя Тюмени, чтобы завладеть его автомобилем и продать в Екатеринбурге,... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:11:00+03:00
2025-12-06T15:11:00+03:00
происшествия
тюмень
екатеринбург
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
екатеринбург
тюменская область
происшествия, тюмень, екатеринбург, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Екатеринбург, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве владельца автомобиля

В Тюмени задержали подозреваемых в убийстве мужчины ради его автомобиля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Майшев
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Двух ранее судимых 23-летних мужчин задержали по подозрению в том, что они убили жителя Тюмени, чтобы завладеть его автомобилем и продать в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.
По версии следствия, задержанные нашли объявление о продаже автомобиля, разработали план преступления. В ночь на четверг под видом приезжих покупателей они попросили владельца машины показать автомобиль, и во время осмотра один из задержанных зарезал хозяина авто за рулем. Тело перенесли на заднее сиденье своей машины, которая была не зарегистрирована и без номеров, выехали за город и подожгли ее. Автомобиль убитого вывезли в Екатеринбург и дали объявление о продаже.
"Расследуется уголовное дело по факту убийства жителя города Тюмени 1996 года рождения. Все участники установлены и задержаны. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, проводится проверка показаний на месте с участием фигурантов, допрошен круг лиц. Назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
Родственники и друзья погибшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что он пропал без вести. Сожженную машину с убитым нашли 4 декабря. Установить причастных к преступлению, совершенному в условиях неочевидности, помогло четкое планирование, эффективное взаимодействие сотрудников управления СК и УМВД по Тюменской области, а также представителей общественности,
Следствие продолжает работать над установлением всех обстоятельств преступления.
ПроисшествияТюменьЕкатеринбургТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
