В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве владельца автомобиля

ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Двух ранее судимых 23-летних мужчин задержали по подозрению в том, что они убили жителя Тюмени, чтобы завладеть его автомобилем и продать в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.