В Тюмени задержали двух подозреваемых в убийстве владельца автомобиля

ТЮМЕНЬ, 6 дек – РИА Новости. Двух ранее судимых 23-летних мужчин задержали по подозрению в том, что они убили жителя Тюмени, чтобы завладеть его автомобилем и продать в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.
По версии следствия, задержанные нашли объявление о продаже автомобиля, разработали план преступления. В ночь на четверг под видом приезжих покупателей они попросили владельца машины показать автомобиль, и во время осмотра один из задержанных зарезал хозяина авто за рулем. Тело перенесли на заднее сиденье своей машины, которая была не зарегистрирована и без номеров, выехали за город и подожгли ее. Автомобиль убитого вывезли в Екатеринбург и дали объявление о продаже.
"Расследуется уголовное дело по факту убийства жителя города Тюмени 1996 года рождения. Все участники установлены и задержаны. Следователем СК России проведен осмотр места происшествия, проводится проверка показаний на месте с участием фигурантов, допрошен круг лиц. Назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
Родственники и друзья погибшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о том, что он пропал без вести. Сожженную машину с убитым нашли 4 декабря. Установить причастных к преступлению, совершенному в условиях неочевидности, помогло четкое планирование, эффективное взаимодействие сотрудников управления СК и УМВД по Тюменской области, а также представителей общественности,
Следствие продолжает работать над установлением всех обстоятельств преступления.