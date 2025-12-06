Рейтинг@Mail.ru
"Угроза для региона". СМИ набросились на Зеленского из-за выходки в Турции
20:03 06.12.2025 (обновлено: 20:34 06.12.2025)
"Угроза для региона". СМИ набросились на Зеленского из-за выходки в Турции
"Угроза для региона". СМИ набросились на Зеленского из-за выходки в Турции
ВСУ, атаковав суда в Черном море, устроили диверсию, представляющую угрозу для суверенитета Турции, пишет dikGAZETE. РИА Новости, 06.12.2025
"Угроза для региона". СМИ набросились на Зеленского из-за выходки в Турции

DikGAZETE: Зеленский устроил теракт, который угрожает суверенитету Турции

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. ВСУ, атаковав суда в Черном море, устроили диверсию, представляющую угрозу для суверенитета Турции, пишет dikGAZETE.
"Украинцы совершили диверсию в отношении российского танкера у берегов Турции в Черном море. Представьте себе, что киевский режим атакует российские суда в территориальных водах суверенного государства", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
1 декабря, 17:14
Автор статьи отметил, что "Зеленский с момента теракта у берегов Турции стал лидером режима, который представляет угрозу для региона". Он также призвал страны, прежде всего Турцию, дистанцироваться от главы киевского режима. Кроме того, автор выразил опасения по поводу того, возможно ли заключить мир с Зеленским.
"Турция, столкнувшаяся с нарушением собственного суверенитета, должна усилить давление на Киев и принять меры против любых потенциальных посягательств такого рода", — резюмируется в материале.

Атаки на судоходство

В прошлую пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Судно потушили спустя почти двое суток.
В тот же день в 35 милях от турецких берегов удару подвергся танкер Virat. Экипаж из 20 человек отказался покидать судно. В субботу его снова атаковали безэкипажные морские катера.
Российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту атаковали во вторник, просьбы о помощи не поступало.
Издание The Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах написало, что Киев подтвердил причастность к атакам морских дронов на два танкера.
МИД Турции выразил обеспокоенность, заявив, что эти действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жесткий сигнал в связи с произошедшим.
Как отметила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в этих терактах киевский режим задействовал те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию и теперь вновь добиваются вооруженной эскалации. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал украинские атаки посягательством на суверенитет Турции.
Владимир Путин счел их пиратством, поскольку Киев применил силу на море в экономической зоне третьего государства.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
На Западе забили тревогу после отчаянного шага ВСУ
Вчера, 15:51
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
