В порту Темрюка больше суток тушат пожар после атаки украинских БПЛА
В порту Темрюка больше суток тушат пожар после атаки украинских БПЛА
Пожар в порту Темрюка, который возник из-за атаки дронов ВСУ в пятницу и разросся до 1350 квадратных метров, тушат уже больше суток, сообщает в субботу... РИА Новости, 06.12.2025
