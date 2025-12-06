В Лондоне активисты испачкали кремом витрину с королевскими драгоценностями

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Активисты испачкали заварным кремом и английским десертом крамбл витрину с драгоценностями Короны Великобритании в лондонском Тауэре, идет расследование инцидента, Активисты испачкали заварным кремом и английским десертом крамбл витрину с драгоценностями Короны Великобритании в лондонском Тауэре, идет расследование инцидента, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию.

По данным газеты, в субботу утром полиция задержала четырех человек, которые залили стеклянную витрину с короной Британской империи. По данным газеты, активисты использовали жидкий заварной крем, а также английский десерт крамбл из песочного теста.

"Четырех протестующих задержали за нанесение урона в Тауэре Лондона. Полиция приехала в 09.48 (12.48 по мск) в субботу 6 декабря на вызов о... вандализме витрины... Четыре человека предположительно бросили еду на витрину до того, как двое сбежали с места происшествия", - цитирует газета заявление полиции Лондона

Telegraph добавляет, что задержанных четырех человек заключили под стражу. Тауэр был закрыт для посетителей, пока идет расследование инцидента. Отмечается, что акт вандализма могла устроить группа гражданского сопротивления Take Back Power, которая хочет облагать налогами очень богатых и исправить дела в Британии.