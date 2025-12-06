Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне активисты испачкали кремом витрину с королевскими драгоценностями
16:29 06.12.2025
В Лондоне активисты испачкали кремом витрину с королевскими драгоценностями
В Лондоне активисты испачкали кремом витрину с королевскими драгоценностями
Активисты испачкали заварным кремом и английским десертом крамбл витрину с драгоценностями Короны Великобритании в лондонском Тауэре, идет расследование... РИА Новости, 06.12.2025
в мире, лондон, великобритания
В мире, Лондон, Великобритания
В Лондоне активисты испачкали кремом витрину с королевскими драгоценностями

Активисты испачкали заварным кремом и английским десертом крамбл витрину с драгоценностями Короны Великобритании в лондонском Тауэре
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Активисты испачкали заварным кремом и английским десертом крамбл витрину с драгоценностями Короны Великобритании в лондонском Тауэре, идет расследование инцидента, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию.
По данным газеты, в субботу утром полиция задержала четырех человек, которые залили стеклянную витрину с короной Британской империи. По данным газеты, активисты использовали жидкий заварной крем, а также английский десерт крамбл из песочного теста.
Вандалы из британского экологического движения облили томатным супом картину ван Гога Подсолнухи в лондонской Национальной галерее - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вандалы или активисты? Кто охотится на шедевры в музеях Европы
8 ноября 2022, 08:00
"Четырех протестующих задержали за нанесение урона в Тауэре Лондона. Полиция приехала в 09.48 (12.48 по мск) в субботу 6 декабря на вызов о... вандализме витрины... Четыре человека предположительно бросили еду на витрину до того, как двое сбежали с места происшествия", - цитирует газета заявление полиции Лондона.
Telegraph добавляет, что задержанных четырех человек заключили под стражу. Тауэр был закрыт для посетителей, пока идет расследование инцидента. Отмечается, что акт вандализма могла устроить группа гражданского сопротивления Take Back Power, которая хочет облагать налогами очень богатых и исправить дела в Британии.
Позднее газета Independent уточнила со ссылкой на полицию, что в итоге для посетителей был закрыт не весь Тауэр, а только сокровищница, где выставлены королевские драгоценности и где произошел инцидент.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: балкон, через который грабители попали в Лувр, называли уязвимым
26 ноября, 06:50
 
Заголовок открываемого материала