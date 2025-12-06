Татарстан привлек почти 1,2 триллионов рублей инвестиций в январе-сентябре

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Татарстан привлек около 1,2 триллиона рублей инвестиций за три квартала 2025 года, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года превысил 23%, сообщает министерство экономики республики.

"Республика Татарстан подтверждает статус одного из ключевых инвестиционных центров России. По итогам третьего квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал республики достиг рекордной отметки в 1,17 триллиона рублей, продемонстрировав значительный рост - на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По информации министерства, успешная динамика по итогам трех кварталов свидетельствует о высоком доверии бизнеса к экономике Татарстана, а также эффективности мер, принимаемых правительством республики для укрепления инвестиционного климата и поддержки предпринимателей.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, Татарстан уверенно удерживает лидирующую позицию по объему привлеченных инвестиций среди субъектов Приволжского федерального округа. В масштабах страны республика занимает четвертое место, уступая лишь Москве, Московской области и Ханты-Мансийскому автономному округу.

По темпам роста инвестиций Татарстан входит в ТОП-4 регионов России, незначительно уступая Ленинградской области, Красноярскому краю и Вологодской области.