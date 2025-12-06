Рейтинг@Mail.ru
Татарстан привлек почти 1,2 триллионов рублей инвестиций в январе-сентябре
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:25 06.12.2025
Татарстан привлек почти 1,2 триллионов рублей инвестиций в январе-сентябре
Татарстан привлек около 1,2 триллиона рублей инвестиций за три квартала 2025 года, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года превысил 23%, сообщает... РИА Новости, 06.12.2025
Татарстан привлек почти 1,2 триллионов рублей инвестиций в январе-сентябре

КАЗАНЬ, 6 дек - РИА Новости. Татарстан привлек около 1,2 триллиона рублей инвестиций за три квартала 2025 года, рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года превысил 23%, сообщает министерство экономики республики.
"Республика Татарстан подтверждает статус одного из ключевых инвестиционных центров России. По итогам третьего квартала 2025 года объем инвестиций в основной капитал республики достиг рекордной отметки в 1,17 триллиона рублей, продемонстрировав значительный рост - на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
По информации министерства, успешная динамика по итогам трех кварталов свидетельствует о высоком доверии бизнеса к экономике Татарстана, а также эффективности мер, принимаемых правительством республики для укрепления инвестиционного климата и поддержки предпринимателей.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, Татарстан уверенно удерживает лидирующую позицию по объему привлеченных инвестиций среди субъектов Приволжского федерального округа. В масштабах страны республика занимает четвертое место, уступая лишь Москве, Московской области и Ханты-Мансийскому автономному округу.
По темпам роста инвестиций Татарстан входит в ТОП-4 регионов России, незначительно уступая Ленинградской области, Красноярскому краю и Вологодской области.
В текущем году Татарстан занял второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив совместно с деловыми объединениями по поручению президента РФ. Рейтинг является одним из показателей оценки глав субъектов. Татарстан стабильно сохраняет в нем лидерские позиции уже на протяжении 10 лет.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнили на 97 процентов
1 декабря, 10:41
 
