https://ria.ru/20251206/sumy-2060279649.html
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в субботу в Сумах на севере Украины, утверждает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:10:00+03:00
в мире
украина
сумская область
