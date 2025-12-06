Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету

Как сообщало управление, с 18 января 2023 года до 3 июня 2024 года подозреваемая, занимая должность начальника управления культуры администрации Челябинска, злоупотребила полномочиями. Так, она дала указание директору муниципального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина" заключить договор с коммерческой организацией на поставку аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии на развитие и благоустройство учреждения в размере 400 миллионов рублей. По договору, учреждению переданы 68 объектов, ранее находившихся в пользовании учреждения по договору аренды. При этом подозреваемая знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки "Гулливер" парка запланирован снос, в том числе аттракционов. Кроме того, подозреваемая знала, что часть имущества реализуется по завышенной стоимости, является для парка неликвидным и со значительным износом конструкций. Администрации города причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области.