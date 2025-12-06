Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету
15:04 06.12.2025
Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету
Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету - РИА Новости, 06.12.2025
Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету
Суд арестовал до 5 февраля 2026 года задержанную региональным УФСБ бывшего председателя комитета по культуре администрации Челябинска, которая обвиняется в... РИА Новости, 06.12.2025
происшествия, челябинск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету

Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска по делу о злоупотреблении

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Суд арестовал до 5 февраля 2026 года задержанную региональным УФСБ бывшего председателя комитета по культуре администрации Челябинска, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в размере более 86 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин , обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Суд признал законным отказ Цивину в УДО
08:34
Как сообщало управление, с 18 января 2023 года до 3 июня 2024 года подозреваемая, занимая должность начальника управления культуры администрации Челябинска, злоупотребила полномочиями. Так, она дала указание директору муниципального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина" заключить договор с коммерческой организацией на поставку аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии на развитие и благоустройство учреждения в размере 400 миллионов рублей. По договору, учреждению переданы 68 объектов, ранее находившихся в пользовании учреждения по договору аренды. При этом подозреваемая знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки "Гулливер" парка запланирован снос, в том числе аттракционов. Кроме того, подозреваемая знала, что часть имущества реализуется по завышенной стоимости, является для парка неликвидным и со значительным износом конструкций. Администрации города причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Элеоноре Халиковой. Она проработала на этой должности с 2019 до ноября 2025 года.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора парка, расследование по которому продолжается.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал трех человек за неповиновение полиции у здания Госдумы
Вчера, 19:54
 
