Суд арестовал экс-главу комитета культуры Челябинска за ущерб бюджету

ЧЕЛЯБИНСК, 6 дек – РИА Новости. Суд арестовал до 5 февраля 2026 года задержанную региональным УФСБ бывшего председателя комитета по культуре администрации Челябинска, которая обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом бюджету в размере более 86 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении бывшего председателя комитета по культуре города Челябинска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), меры пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало управление, с 18 января 2023 года до 3 июня 2024 года подозреваемая, занимая должность начальника управления культуры администрации Челябинска, злоупотребила полномочиями. Так, она дала указание директору муниципального учреждения "Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина" заключить договор с коммерческой организацией на поставку аттракционов на сумму более 86 миллионов рублей, финансирование которого осуществлялось за счет субсидии на развитие и благоустройство учреждения в размере 400 миллионов рублей. По договору, учреждению переданы 68 объектов, ранее находившихся в пользовании учреждения по договору аренды. При этом подозреваемая знала, что с 24 июня 2024 года на территории площадки "Гулливер" парка запланирован снос, в том числе аттракционов. Кроме того, подозреваемая знала, что часть имущества реализуется по завышенной стоимости, является для парка неликвидным и со значительным износом конструкций. Администрации города причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по области.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об Элеоноре Халиковой. Она проработала на этой должности с 2019 до ноября 2025 года.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении директора парка, расследование по которому продолжается.