Суд признал законным отказ Цивину в УДО

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина, осужденного по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Лукин, представляющий в судах интересы жены и дочери Баталова.
"Суд отказал в удовлетворении жалобы", - сказал Лукин.
Ранее адвокат Цивина Вячеслав Макаров сообщал РИА Новости о том, что его подзащитному было отказано в условно-досрочном освобождении. Они не согласились с решением и обжаловали его в вышестоящем суде.
По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело.
В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Бублий также подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, но его просьбу не удовлетворили.
Ранее супруги обжаловали приговор в Верховном Суде РФ, но там им отказали в рассмотрении жалоб.