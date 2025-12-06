Суд признал законным отказ Цивину в УДО

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина, осужденного по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Лукин, представляющий в судах интересы жены и дочери Баталова.