Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным отказ Цивину в УДО - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/sud-2060259626.html
Суд признал законным отказ Цивину в УДО
Суд признал законным отказ Цивину в УДО - РИА Новости, 06.12.2025
Суд признал законным отказ Цивину в УДО
Московский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина, осужденного по делу об РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T08:34:00+03:00
2025-12-06T08:34:00+03:00
происшествия
россия
михаил цивин (юрист)
наталья дрожжина (актриса)
алексей баталов
московский областной суд
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874345021_0:29:1228:720_1920x0_80_0_0_45c225f0c35c43fd6d0a216115a8f583.jpg
https://realty.ria.ru/20240401/batalov-1937120456.html
https://ria.ru/20250824/sud-2037242584.html
https://ria.ru/20251015/prigovor-2048307058.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874345021_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_2b1e579abbef1f5b917c12620beffda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, михаил цивин (юрист), наталья дрожжина (актриса), алексей баталов, московский областной суд, московский городской суд
Происшествия, Россия, Михаил Цивин (юрист), Наталья Дрожжина (актриса), Алексей Баталов, Московский областной суд, Московский городской суд
Суд признал законным отказ Цивину в УДО

Суд признал законным отказ в УДО юристу Цивину

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАктриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин , обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение
Актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин , обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в медиабанк
Актриса Наталья Дрожжина и ее муж юрист Михаил Цивин , обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Московский областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении супруга актрисы Наталии Дрожжиной юриста Михаила Цивина, осужденного по делу об афере с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Лукин, представляющий в судах интересы жены и дочери Баталова.
"Суд отказал в удовлетворении жалобы", - сказал Лукин.
Актриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Дочь Баталова отсудила у актрисы Дрожжиной две комнаты в Москве
1 апреля 2024, 14:46
Ранее адвокат Цивина Вячеслав Макаров сообщал РИА Новости о том, что его подзащитному было отказано в условно-досрочном освобождении. Они не согласились с решением и обжаловали его в вышестоящем суде.
По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур.
Было возбуждено уголовное дело.
Актриса Наталья Дрожжина во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Защита актрисы Дрожжиной обжаловала приговор за аферу с имуществом Баталова
24 августа, 07:52
В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
Бублий также подавал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от наказания, но его просьбу не удовлетворили.
Ранее супруги обжаловали приговор в Верховном Суде РФ, но там им отказали в рассмотрении жалоб.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Жалобу Цивина на приговор по делу об афере с имуществом Баталова отклонили
15 октября, 08:21
 
ПроисшествияРоссияМихаил Цивин (юрист)Наталья Дрожжина (актриса)Алексей БаталовМосковский областной судМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала