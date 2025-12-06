Суд признал законными выплаты бывшим топ-менеджерам "Гугл"

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными начисления и выплаты в общем размере более 8 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора ООО "Гугл" Дэвида Снэддона, а также Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой, которых конкурсный управляющий российского подразделения Google Валерий Таляровский считает бывшими фактическим гендиректором и главбухом компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.