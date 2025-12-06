Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законными выплаты бывшим топ-менеджерам "Гугл" - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/sud-2060243136.html
Суд признал законными выплаты бывшим топ-менеджерам "Гугл"
Суд признал законными выплаты бывшим топ-менеджерам "Гугл" - РИА Новости, 06.12.2025
Суд признал законными выплаты бывшим топ-менеджерам "Гугл"
Арбитражный суд Москвы признал законными начисления и выплаты в общем размере более 8 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора ООО "Гугл" Дэвида Снэддона, РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T02:27:00+03:00
2025-12-06T02:27:00+03:00
москва
россия
украина
юлия соловьева
google
девятый арбитражный апелляционный суд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:247:2906:1882_1920x0_80_0_0_61e53ee3ae7df875c3a83bf39d249d4a.jpg
https://ria.ru/20250930/sud-2045432765.html
https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_7234258f6dae579eb8ba096233dbfba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, украина, юлия соловьева, google, девятый арбитражный апелляционный суд, общество
Москва, Россия, Украина, Юлия Соловьева, Google, Девятый арбитражный апелляционный суд, Общество
Суд признал законными выплаты бывшим топ-менеджерам "Гугл"

Суд признал законными выплаты топ-менеджерам окончившей работу дочки Google

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал законными начисления и выплаты в общем размере более 8 миллионов рублей в пользу бывшего гендиректора ООО "Гугл" Дэвида Снэддона, а также Юлии Соловьевой и Юлии Рамазановой, которых конкурсный управляющий российского подразделения Google Валерий Таляровский считает бывшими фактическим гендиректором и главбухом компании, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела.
Таляровский оспаривал "начисление заработной платы, материальной помощи и выплаты, произведенные ООО "Гугл" на основании начислений, в пользу Снэддона… в размере 228 453 рубля, Соловьевой Юлии… в размере 5 605 000 рублей, Рамазановой Юлии… в размере 2 389 537,32 рубля".
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд подтвердил приоритет гигантских требований телеканалов к "дочке" Google
30 сентября, 15:49
По мнению управляющего, эти начисления и выплаты были сделаны уже после того, как "дочка" Google свернула свою деятельность в России, и причинили вред кредиторам компании, уже имевшей признаки банкротства. Представители ответчиков в суде настаивали, что их доверители продолжали исполнение должностных обязанностей и получили деньги законно.
Как указывалось в заявлении Таляровского, начисления и выплаты Снэддону производились за период с 1 марта 2022 года по 17 октября 2023 года, Соловьевой и Рамазановой – с 1 марта по 11 мая 2022 года. Основной деятельностью "Гугла" была продажа рекламы в России. СМИ 4 марта 2022 года сообщили, что Google останавливает все продажи рекламы в России на фоне развития ситуации вокруг Украины.
Арбитражный суд Москвы в сентябре признал законными приказы о премировании 31 руководящего сотрудника "Гугла" на сумму около 75 миллионов рублей незадолго до ее банкротства. Премии получили руководители структурных подразделений, в том числе Соловьева и Рамазанова. При этом, по подсчетам управляющего, на 31 руководителя пришлось 42% премиального фонда за 2021 год, а остальное – на 165 рядовых сотрудников.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, поданному в июне того же года.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России
21 февраля, 10:36
 
МоскваРоссияУкраинаЮлия СоловьеваGoogleДевятый арбитражный апелляционный судОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала