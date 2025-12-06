"Немыслимые изменения". Трамп готовит революцию в американской политике

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Стратегии национальной безопасности США в последние десятилетия очень похожи. Некоторые формулировки кочуют из одной редакции документа в другую, а сколько-нибудь существенные изменения обусловлены, как правило, переходом власти от республиканцев к демократам и наоборот. Однако Дональд Трамп излагает концептуально иное видение. О том, как он намерен трансформировать внешнюю политику США, — в материале РИА Новости.
Новое прочтение
Авторы документа не скрывают того, о чем ранее политологи говорили полушепотом: идеи нынешней администрации граничат с изоляционизмом. В тексте отмечается, что новая доктрина — не что иное, как видение Трампом доктрины Монро (принцип внешней политики США, провозглашенный президентом Джеймсом Монро в 1823-м и предусматривавший невмешательство США в дела Европы).
Причина радикальной перемены проста: Трамп и его соратники убеждены, что Вашингтон более не в состоянии в одиночку руководить мировой политикой. Это требует слишком больших расходов, но дает несопоставимо меньше выгод.
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
"Как минимум с конца холодной войны часто публиковали стратегии национальной безопасности, которые настолько широко определяли американские национальные интересы, что включали в себя почти любой вопрос или начинание. Но фокусироваться на всем сразу — значит, не фокусироваться вовсе", — отмечается в документе.
Вместо этого Белый дом предлагает сосредоточиться на наиболее важном. В частности, на Западном полушарии, которое провозглашается фактически сферой исключительных американских интересов. Однако исключается возможность появления нового гегемона.
"Соединенные Штаты отвергают неудачную концепцию глобального доминирования, но должны предотвратить глобальное, а в некоторых случаях и региональное доминирование других", — указывают авторы.
По мнению директора по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, американцы стремятся снять с себя невыгодные для них обязательства.
© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
"Это попытка сформулировать стратегию национальной безопасности для страны, которая в современную эпоху не может быть изоляционистской", — отмечает он.
По его словам, США переходят на позицию жесткого и ничем не ограниченного эгоизма. Собственные интересы они готовы отстаивать любыми средствами.
Россия и удар по Европе
"Для России это позитивные перемены, — убежден Лукьянов, — поскольку предыдущая система в силу разных обстоятельств оказалась для нас неприемлемой. А ее кризис привел к военному конфликту. Поэтому хорошо, что эта система уходит".
В предыдущей — байденовской — редакции Россия позиционировалась как "угроза глобальному порядку, демократии и стабильности". В нынешнем документе Москве уделено совсем немного внимания. Авторы отмечают, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине и восстановлению стратегической стабильности в отношениях между Европой и Россией.
© AP Photo / Omar HavanaМинистры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Министры обороны стран НАТО принимают участие в заседании круглого стола Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Что касается союзников по эту сторону Атлантики, то курс меняется радикально.
"Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: "НАТО не должна быть организацией для бесконечного расширения", — подчеркивает Лукьянов.
Объясняют это тем, что уже через 20 лет Европа может измениться до неузнаваемости. И Вашингтон опасается получить на свою шею новых иждивенцев.
"Более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут странами с неевропейским большинством населения", — предупреждают авторы стратегии. И добавляют: Вашингтон заинтересован в том, чтобы "Европа оставалась европейской".
Среди главных причин слабости союзников — попытки ЕС и других наднациональных организаций подорвать политическую свободу и суверенитет государств, подавление свободы слова, а также вмешательство в иммиграционную политику, говорится в документе. Как результат — европейцы теряют национальное самосознание.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
"Совершенно поразительный пункт: США следует поощрять сопротивление европейских стран нынешним политикам ЕС, — говорит Лукьянов. — Но пока непонятно, как его реализовывать. В Европе государства ослабленные. Они не могут сейчас просто взять и сказать: "Мы распускаем ЕС и будем жить как раньше". Как раньше не получится".
Приоритеты в Азии
Основное внимание вне Западного полушария Вашингтон намерен уделять Индо-Тихоокеанскому региону — в особенности Китаю и тайваньскому вопросу. Через Южно-Китайское море проходит треть мировой торговли, к тому же Тайбэй доминирует в производстве полупроводников.
И здесь тоже важны региональные партнеры.
"Наши союзники обязаны активизироваться и больше тратиться на коллективную оборону", — указывается в документе.
© AP Photo / Ng Han GuanРакеты DF-17 во время военного парада в Пекине, КНР
© AP Photo / Ng Han Guan
Ракеты DF-17 во время военного парада в Пекине, КНР
А вот с Ближнего Востока фокус внимания американцев уходит. На протяжении десятилетий регион был приоритетным для внешней политики по трем причинам: как арена противостояния сверхдержав, как важнейший источник энергоресурсов и как очаг множества конфликтов, которые могли охватить и другие регионы.
"Два обстоятельства из трех утратили свое значение", — пишут авторы.
После превращения США в экспортера энергоресурсов и завершения холодной войны этот регион уже не так интересен Белому дому.
Дела американские
И хотя экономика позиционируется как главный инструмент внешней политики США, о военных не забыли. Администрация Трампа намерена возродить ВПК. Для этого потребуется ни много ни мало "национальная мобилизация". Речь идет и о дешевых вооружениях (например, дронах), и о дорогих системах, необходимых для борьбы с противником, сопоставимым с США по мощи.
© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Проговариваются и внутриполитические принципы. Белый дом отказывается от продвигаемой предшественниками гендерной политики, для того чтобы опереться на традиционную семью. О климатической повестке предлагается забыть.
В экономике основная опора — внутренний рынок. США необходимо возрождение промышленности, и поэтому администрация Трампа собирается ориентироваться на американских рабочих. Миграцию планируется строго ограничивать.
Новая Стратегия национальной безопасности США знаменует поворот на 180 градусов в американской политике. Однако одно дело провозгласить программу, другое — реализовать на практике. Тем более с учетом того, что уже через год состоятся промежуточные выборы. Если республиканцы их проиграют, то положение Трампа сильно осложнится.
