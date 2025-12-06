"Немыслимые изменения". Трамп готовит революцию в американской политике

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Стратегии национальной безопасности США в последние десятилетия очень похожи. Некоторые формулировки кочуют из одной редакции документа в другую, а сколько-нибудь существенные изменения обусловлены, как правило, переходом власти от республиканцев к демократам и наоборот. Однако Дональд Трамп излагает концептуально иное видение. О том, как он намерен трансформировать внешнюю политику США, — в материале РИА Новости.

Новое прочтение

Авторы документа не скрывают того, о чем ранее политологи говорили полушепотом: идеи нынешней администрации граничат с изоляционизмом. В тексте отмечается, что новая доктрина — не что иное, как видение Трампом доктрины Монро (принцип внешней политики США , провозглашенный президентом Джеймсом Монро в 1823-м и предусматривавший невмешательство США в дела Европы ).

Причина радикальной перемены проста: Трамп и его соратники убеждены, что Вашингтон более не в состоянии в одиночку руководить мировой политикой. Это требует слишком больших расходов, но дает несопоставимо меньше выгод.

"Как минимум с конца холодной войны часто публиковали стратегии национальной безопасности, которые настолько широко определяли американские национальные интересы, что включали в себя почти любой вопрос или начинание. Но фокусироваться на всем сразу — значит, не фокусироваться вовсе", — отмечается в документе.

Вместо этого Белый дом предлагает сосредоточиться на наиболее важном. В частности, на Западном полушарии, которое провозглашается фактически сферой исключительных американских интересов. Однако исключается возможность появления нового гегемона.

"Соединенные Штаты отвергают неудачную концепцию глобального доминирования, но должны предотвратить глобальное, а в некоторых случаях и региональное доминирование других", — указывают авторы.

"Это попытка сформулировать стратегию национальной безопасности для страны, которая в современную эпоху не может быть изоляционистской", — отмечает он.

По его словам, США переходят на позицию жесткого и ничем не ограниченного эгоизма. Собственные интересы они готовы отстаивать любыми средствами.

Россия и удар по Европе

"Для России это позитивные перемены, — убежден Лукьянов, — поскольку предыдущая система в силу разных обстоятельств оказалась для нас неприемлемой. А ее кризис привел к военному конфликту. Поэтому хорошо, что эта система уходит".

В предыдущей — байденовской — редакции Россия позиционировалась как "угроза глобальному порядку, демократии и стабильности". В нынешнем документе Москве уделено совсем немного внимания. Авторы отмечают, что Вашингтон стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине и восстановлению стратегической стабильности в отношениях между Европой и Россией.

Что касается союзников по эту сторону Атлантики, то курс меняется радикально.

"Черным по белому сказано то, что немыслимо было себе представить еще недавно: " НАТО не должна быть организацией для бесконечного расширения", — подчеркивает Лукьянов.

Объясняют это тем, что уже через 20 лет Европа может измениться до неузнаваемости. И Вашингтон опасается получить на свою шею новых иждивенцев.

"Более чем вероятно, что самое позднее через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут странами с неевропейским большинством населения", — предупреждают авторы стратегии. И добавляют: Вашингтон заинтересован в том, чтобы "Европа оставалась европейской".

Среди главных причин слабости союзников — попытки ЕС и других наднациональных организаций подорвать политическую свободу и суверенитет государств, подавление свободы слова, а также вмешательство в иммиграционную политику, говорится в документе. Как результат — европейцы теряют национальное самосознание.

"Совершенно поразительный пункт: США следует поощрять сопротивление европейских стран нынешним политикам ЕС, — говорит Лукьянов. — Но пока непонятно, как его реализовывать. В Европе государства ослабленные. Они не могут сейчас просто взять и сказать: "Мы распускаем ЕС и будем жить как раньше". Как раньше не получится".

Приоритеты в Азии

Основное внимание вне Западного полушария Вашингтон намерен уделять Индо-Тихоокеанскому региону — в особенности Китаю и тайваньскому вопросу. Через Южно-Китайское море проходит треть мировой торговли, к тому же Тайбэй доминирует в производстве полупроводников.

И здесь тоже важны региональные партнеры.

"Наши союзники обязаны активизироваться и больше тратиться на коллективную оборону", — указывается в документе.

А вот с Ближнего Востока фокус внимания американцев уходит. На протяжении десятилетий регион был приоритетным для внешней политики по трем причинам: как арена противостояния сверхдержав, как важнейший источник энергоресурсов и как очаг множества конфликтов, которые могли охватить и другие регионы.

"Два обстоятельства из трех утратили свое значение", — пишут авторы.

После превращения США в экспортера энергоресурсов и завершения холодной войны этот регион уже не так интересен Белому дому.

Дела американские

И хотя экономика позиционируется как главный инструмент внешней политики США, о военных не забыли. Администрация Трампа намерена возродить ВПК. Для этого потребуется ни много ни мало "национальная мобилизация". Речь идет и о дешевых вооружениях (например, дронах), и о дорогих системах, необходимых для борьбы с противником, сопоставимым с США по мощи.

Проговариваются и внутриполитические принципы. Белый дом отказывается от продвигаемой предшественниками гендерной политики, для того чтобы опереться на традиционную семью. О климатической повестке предлагается забыть.

В экономике основная опора — внутренний рынок. США необходимо возрождение промышленности, и поэтому администрация Трампа собирается ориентироваться на американских рабочих. Миграцию планируется строго ограничивать.