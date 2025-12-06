https://ria.ru/20251206/strany-2060262814.html
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством
Россия попала в тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии, подсчитало РИА Новости по открытым данным, информации Евростата и Росстата. РИА Новости, 06.12.2025
