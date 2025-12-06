Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:14 06.12.2025 (обновлено: 10:25 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/strany-2060262814.html
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством - РИА Новости, 06.12.2025
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством
Россия попала в тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии, подсчитало РИА Новости по открытым данным, информации Евростата и Росстата. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T09:14:00+03:00
2025-12-06T10:25:00+03:00
хорошие новости
в мире
саудовская аравия
турция
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
евростат
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_3809415be1fd7c8550561eb50689daa4.jpg
https://ria.ru/20250519/gaz-2017739866.html
https://ria.ru/20251205/rossija-2059936665.html
саудовская аравия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788410648_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_4b7723a64c9476a5e611eeba8e14c9c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, турция, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), евростат, большая двадцатка
Хорошие новости, В мире, Саудовская Аравия, Турция, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Евростат, Большая двадцатка
Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством

РИА Новости: РФ вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия попала в тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии, подсчитало РИА Новости по открытым данным, информации Евростата и Росстата.
Так, дешевле всего стоимость киловатт-часа для домохозяйств оказалась в Саудовской Аравии — 0,05 доллара и в Турции — 0,066 доллара. На третьем месте расположилась Россия, где средняя стоимость обходится в среднем в 5,26 рубля или 0,068 доллара.
Пламя газовой конфорки - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности газа
19 мая, 00:50
Замкнули пятерку стран с самым недорогим электричеством в домах Индия — 0,073 доллара и Китай — 0,075 доллара. В десятку также вошли Аргентина (0,082 доллара), Индонезия (0,09), Мексика (0,11), Канада (0,12) и Южная Корея (0,13).
При этом дороже всего электричество в G20 обходится европейцам: в Германии киловатт-час стоит 0,4 доллара, в Италии — 0,37 доллара, а в Великобритании — 0,35 доллара.
В пятерке стран с самой дорогой электроэнергией также оказались Франция (0,259 доллара) и Австралия (0,256).
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
Вчера, 04:05
 
Хорошие новостиВ миреСаудовская АравияТурцияРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЕвростатБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала