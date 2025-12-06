Россия вошла в тройку стран G20 с самым дешевым электричеством

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия попала в тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии, подсчитало РИА Новости по открытым данным, информации Евростата и Росстата.

В пятерке стран с самой дорогой электроэнергией также оказались Франция (0,259 доллара) и Австралия (0,256).