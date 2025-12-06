Рейтинг@Mail.ru
В российских банках рассказали, будут ли меняться ставки - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/stavki-2060256921.html
В российских банках рассказали, будут ли меняться ставки
В российских банках рассказали, будут ли меняться ставки - РИА Новости, 06.12.2025
В российских банках рассказали, будут ли меняться ставки
Ставки по банковским вкладам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T07:38:00+03:00
2025-12-06T07:38:00+03:00
экономика
"дом.рф"
центральный банк рф (цб рф)
совкомбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffbbfba89891dfd22f02700732c15a52.jpg
https://ria.ru/20251022/banki-2049749865.html
https://ria.ru/20251201/stavki-2058988096.html
https://realty.ria.ru/20251126/gref-2057767970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab484103784660324b42b0e8645d41d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, "дом.рф", центральный банк рф (цб рф), совкомбанк
Экономика, "Дом.РФ", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совкомбанк
В российских банках рассказали, будут ли меняться ставки

РИА Новости: ставки по вкладам замерли в ожидании решения Банка России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМенеджер в офисе банка
Менеджер в офисе банка - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Менеджер в офисе банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ставки по банковским вкладам замерли в ожидании финального в этом году решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, выяснило РИА Новости, опросив крупные кредитные организации.
Так, в Т-Банке указали, что максимальная ставка по вкладам в банке составляет 16% на трехмесячный срок, а с ежемесячной капитализацией эффективная ставка достигает 16,21%. Минимальная ставка - 8% на сроки от 18 до 24 месяцев по депозитам с возможностью пополнения весь срок. "Изменение произошло 20 ноября 2025 года. Решение 19 декабря мы будем принимать исходя из финального решения регулятора и реакции рынка", - сообщили в кредитной организации.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Эксперты объяснили, почему ряд банков начал повышать ставки по вкладам
22 октября, 06:51
ВТБ с 1 декабря улучшил условия по вкладам в рублях при размещении на 4 и 6 месяцев. Максимальная ставка в банке 16% годовых – она доступна как новым, так и действующим клиентам. "Дальнейшие решения по изменению условий накопительных продуктов банк будет принимать исходя из конъюнктуры рынка и действий ЦБ РФ", - уточнили там.
Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов сообщил, что в середине ноября банк повысил ставки по ряду вкладов на сроки до года включительно. "Сейчас ПСБ предлагает наиболее выгодные ставки по депозитам на сроках 6 месяцев для продления депозитов и на 3 месяца на новые деньги. Так, в ПСБ максимальная доходность составляет 16,2% годовых по вкладу "Сильная ставка" при размещении новых средств от 100 тысяч рублей на 3 месяца", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что в настоящее время ПСБ не планирует менять ставки по сберегательным продуктам. "Мы оценим целесообразность коррекции ставок после заседания Банка России по ключевой ставке", - уточнил представитель банка.
"Минимальный уровень дохода мы предлагаем клиентам по депозитам на срок 36 месяцев – 10% годовых. Максимальная ставка действует по депозиту для новых клиентов – с 6 декабря она будет составлять 16% годовых. Последнее решение по изменению ставок вступит в силу с 6 декабря. Каких-то действий перед решением по изменению учетной ставки мы не предполагаем", - рассказали в пресс-службе "Ренессанс банка".
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост
1 декабря, 17:07
"В банке "Дом.РФ" максимальная ставка составляет 17% годовых по вкладу "Мой Дом" сроком 2 месяца (для новых клиентов/"новых денег"). Максимальная ставка для всех клиентов - 16,3% годовых по вкладу "Мой Дом" сроком 3 месяца. Минимальная ставка по вкладу "Мой Дом" без опций пополнения и частичного снятия с выплатой процентов в конце срока предусмотрена при открытии вклада на 3 года и составляет 12,2% годовых", - сказал заместитель председателя правления кредитной организации Алексей Косяков.
По его словам, в последний раз ставки по этому вкладу менялись с 28 ноября. "Банк "Дом.РФ" внимательно следит за ситуацией на рынке и будет принимать решения по изменению ставок исходя из рыночных условий", - уточнил собеседник агентства.
В пресс-службе Совкомбанка сообщили, что с 20 ноября максимальная ставка по вкладам составляет 18% годовых. Ее можно получить на сроке 36 месяцев при подключенной на всем периоде вклада подписке "Халва.Десятка" и регулярном использовании карты "Халва". "Дальнейшие решения по ставкам будут зависеть от динамики портфеля и рыночной конъюнктуры", - также отметили там.
И наконец, в банке Уралсиб отметили, что минимальная ставка составляет 9,16% по вкладу "Доход" сроком 3 года, а максимальная - 17,35% с учетом капитализации процентов - по вкладу "Ключевой Плюс" сроком один год (367 дней). "Решения об изменении ставок как в сторону повышения, так и понижения принимаются банком с учетом разных факторов, поэтому в настоящее время обозначить потенциальные изменения не представляется возможным", - добавили в банке.
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
26 ноября, 16:40
 
Экономика"Дом.РФ"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совкомбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала