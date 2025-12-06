Дмитриев назвал честной новую стратегию США с критикой Европы

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал честной новую стратегию национальной безопасности США, в которой критикуется положение Европы в геополитике.
Так Дмитриев прокомментировал в соцсети X пост газеты Wall Street Journal со ссылкой на статью, посвященную новой стратегии национальной безопасности Штатов. Согласно статье, документ новой стратегии шокировал европейские страны тем, что они описаны в документе как "своенравные, приходящие в упадок державы", которые уступили свой суверенитет Евросоюзу.
"Честность", - написал Дмитриев, комментируя публикацию газеты.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.