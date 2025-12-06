Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ssha-2060324479.html
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ - РИА Новости, 06.12.2025
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ
Новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе, пишет газета Wall Street Journal. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T16:40:00+03:00
2025-12-06T16:40:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
дональд трамп
натали точчи
нато
chatham house
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg
https://ria.ru/20251206/mask-2060318583.html
https://ria.ru/20251206/ukraina-2060305268.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_86:0:1514:1071_1920x0_80_0_0_543aaf828f9c7cb907e31a545612f6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, натали точчи, нато, chatham house, евросоюз
В мире, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Натали Точчи, НАТО, Chatham House, Евросоюз
Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ

WSJ: стратегия нацбезопасности США шокировала Европу

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе, пишет газета Wall Street Journal.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Маск призвал ликвидировать ЕС
Вчера, 15:54
"В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту... Для европейских столиц документ поистине стал ведром холодной воды на голову", - говорится в статье.
По данным газеты, документ подчеркивает, насколько радикально администрация президента США Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.
Старший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Катя Бего заявила газете, что ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит "допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы".
При этом, как отмечает газета, документ не акцентирует внимание на политическом будущем ни одного другого региона мира, кроме Европы. В то же время описание Европы контрастирует с тем, что Россия в документе не упоминается ни разу.
Директор Института международных отношений в Риме и бывший дипломатический советник ЕС Натали Точчи заявила газете, что в документе изложено видение мира, в котором доминируют три крупные державы - США, Китай и Россия, - со своими сферами сотрудничества и влияния.
"Думаю, совершенно очевидно, что администрация рассматривает Европу как объект колониального доминирования... Поэтому для меня реальный вопрос в следующем: Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?" - прокомментировала она документ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ЕС был отделен от мирного процесса по Украине, заявил посол США при НАТО
Вчера, 14:15
 
В миреЕвропаСШАРоссияДональд ТрампНатали ТоччиНАТОChatham HouseЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала