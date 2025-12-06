Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ

"В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту... Для европейских столиц документ поистине стал ведром холодной воды на голову", - говорится в статье.