Стратегия нацбезопасности США шокировала Европу, пишет WSJ

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США шокировала Европу тем, как она описана в документе, пишет газета Wall Street Journal.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
"В 30-страничном документе европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту... Для европейских столиц документ поистине стал ведром холодной воды на голову", - говорится в статье.
По данным газеты, документ подчеркивает, насколько радикально администрация президента США Дональда Трампа меняет устоявшуюся американскую внешнюю политику, что, вероятно, приведет к углублению разногласий в НАТО.
Старший научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Катя Бего заявила газете, что ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит "допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы".
При этом, как отмечает газета, документ не акцентирует внимание на политическом будущем ни одного другого региона мира, кроме Европы. В то же время описание Европы контрастирует с тем, что Россия в документе не упоминается ни разу.
Директор Института международных отношений в Риме и бывший дипломатический советник ЕС Натали Точчи заявила газете, что в документе изложено видение мира, в котором доминируют три крупные державы - США, Китай и Россия, - со своими сферами сотрудничества и влияния.
"Думаю, совершенно очевидно, что администрация рассматривает Европу как объект колониального доминирования... Поэтому для меня реальный вопрос в следующем: Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?" - прокомментировала она документ.