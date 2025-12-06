Рейтинг@Mail.ru
США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой
06.12.2025
США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой
США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой
в мире
сша
канада
вашингтон (штат)
дональд трамп
эксперт ра
экономика
в мире, сша, канада, вашингтон (штат), дональд трамп, эксперт ра, экономика
В мире, США, Канада, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Эксперт РА, Экономика
Аналитик Лысенко: США могут выйти из торгового соглашения с Канадой и Мексикой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выходе Вашингтона из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой в 2026 году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Трамп обвинил Канаду в обмане американских фермеров
8 марта, 06:01
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.
"Угроза выхода из USMCA в данном случае выступает инструментом давления, позволяющим США добиться более выгодных условий при пересмотре соглашения... США отмечают быстрый рост присутствия китайских компаний в Мексике, прежде всего в секторах автокомпонентов, электроники и металлообработки. Вашингтон видит в этом структурный риск", - отметил эксперт.
Так, требования о стране происхождения товаров оставляют для китайских компаний возможность получить режим беспошлинного доступа в США, объяснил аналитик. Например, автомобиль считается полностью "местным", если каждая деталь произведена иностранной компанией не более чем на 25%, напомнил Лысенко. Усугубляют риск и текущие требования, по которым не всегда удается определить долю "китайского содержания" в продукции.
"Такой подход делает требования значительно мягче: производители могут использовать больше импортных, включая китайских, компонентов и все равно формально проходить под беспошлинный режим. США считают, что эта интерпретация ослабляет стимулы для автопроизводителей по решорингу цепочек производства обратно в Северную Америку", - подчеркнул эксперт.
Таким образом, те товары, которые произведены или частично собраны китайскими компаниями, могут получить статус "произведенных в Северной Америке". Это мешает промышленной политике США по сокращению зависимости от китайских цепочек поставок, заключил аналитик.
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Эксперты рассказали, к чему может привести новая торговая война США
4 марта, 12:06
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
