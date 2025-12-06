США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой (USMCA) в 2026 году из-за наводнения рынков этих стран товарами из Китая, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.

Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке , многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.

"Угроза выхода из USMCA в данном случае выступает инструментом давления, позволяющим США добиться более выгодных условий при пересмотре соглашения... США отмечают быстрый рост присутствия китайских компаний в Мексике, прежде всего в секторах автокомпонентов, электроники и металлообработки. Вашингтон видит в этом структурный риск", - отметил эксперт.

Так, требования о стране происхождения товаров оставляют для китайских компаний возможность получить режим беспошлинного доступа в США, объяснил аналитик. Например, автомобиль считается полностью "местным", если каждая деталь произведена иностранной компанией не более чем на 25%, напомнил Лысенко. Усугубляют риск и текущие требования, по которым не всегда удается определить долю "китайского содержания" в продукции.

"Такой подход делает требования значительно мягче: производители могут использовать больше импортных, включая китайских, компонентов и все равно формально проходить под беспошлинный режим. США считают, что эта интерпретация ослабляет стимулы для автопроизводителей по решорингу цепочек производства обратно в Северную Америку", - подчеркнул эксперт.