Рейтинг@Mail.ru
США признали слабость Евросоюза, заявил министр обороны Италии - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ssha-2060318406.html
США признали слабость Евросоюза, заявил министр обороны Италии
США признали слабость Евросоюза, заявил министр обороны Италии - РИА Новости, 06.12.2025
США признали слабость Евросоюза, заявил министр обороны Италии
США в своей обновленной стратегии национальной безопасности признали слабость Евросоюза, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T15:54:00+03:00
2025-12-06T15:54:00+03:00
в мире
сша
европа
италия
гуидо крозетто
джорджа мелони
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5784adb0898d8908eed5f91024f58696.jpg
https://ria.ru/20251205/evrosoyuz-2059811863.html
https://ria.ru/20251206/es-2060294765.html
сша
европа
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947742549_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_8aa0aa674e19ee1269bd60ddb40a5f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, италия, гуидо крозетто, джорджа мелони, евросоюз
В мире, США, Европа, Италия, Гуидо Крозетто, Джорджа Мелони, Евросоюз
США признали слабость Евросоюза, заявил министр обороны Италии

Глава МО Италии Крозетто: США в стратегии нацбезопасности признали слабость ЕС

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США в своей обновленной стратегии национальной безопасности признали слабость Евросоюза, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря, 08:00
"Траектория американской политики была ясна еще до прихода (президента США Дональда - ред.) Трампа, который лишь ускорил необратимый процесс. США ведут все более сложную, трудную и жесткую конкуренцию с Китаем, и каждое их действие, решение и поведение должны интерпретироваться в этом контексте. Трамп просто дал понять, что ЕС ему мало или вовсе не нужен в этой конкуренции. Потому что у него нет особо значительных или полезных природных ресурсов. Потому что он проигрывает конкуренцию в инновациях и технологиях. Потому что у него нет военной мощи. Потому что по сравнению с новыми игроками в мире он маленький, медлительный и "старый", - написал Крозетто на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что предстоящее изменение отношений США с ЕС и быстрое прекращение гарантий обороны, представленных после 1956 года, было ясным и очевидным.
"Именно в этом сценарии (как я уже сказал, широко ожидаемом) должны определяться выборы, решения и стратегии более малых стран (вроде нашей). Потому что нам тоже нужны ресурсы. Потому что нам тоже нужны технологии. Потому что нам тоже нужно развивать нашу экономику и защищать наш экономический потенциал. Не для того, чтобы проявить превосходство над кем-либо, а для того, чтобы гарантировать наше будущее", - добавил он.
Министр призвал задуматься о том, что США до сих пор предоставляли Европе "бесплатно" - безопасность, оборону и сдерживание.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что не считает, что отношения между США и ЕС ухудшились, но уверена, что Европе нужно обеспечить безопасность собственными силами.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
Вчера, 12:51
 
В миреСШАЕвропаИталияГуидо КрозеттоДжорджа МелониЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала