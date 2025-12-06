США признали слабость Евросоюза, заявил министр обороны Италии

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США в своей обновленной стратегии национальной безопасности признали слабость Евросоюза, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
В пятницу Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря, 08:00
"Траектория американской политики была ясна еще до прихода (президента США Дональда - ред.) Трампа, который лишь ускорил необратимый процесс. США ведут все более сложную, трудную и жесткую конкуренцию с Китаем, и каждое их действие, решение и поведение должны интерпретироваться в этом контексте. Трамп просто дал понять, что ЕС ему мало или вовсе не нужен в этой конкуренции. Потому что у него нет особо значительных или полезных природных ресурсов. Потому что он проигрывает конкуренцию в инновациях и технологиях. Потому что у него нет военной мощи. Потому что по сравнению с новыми игроками в мире он маленький, медлительный и "старый", - написал Крозетто на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что предстоящее изменение отношений США с ЕС и быстрое прекращение гарантий обороны, представленных после 1956 года, было ясным и очевидным.
"Именно в этом сценарии (как я уже сказал, широко ожидаемом) должны определяться выборы, решения и стратегии более малых стран (вроде нашей). Потому что нам тоже нужны ресурсы. Потому что нам тоже нужны технологии. Потому что нам тоже нужно развивать нашу экономику и защищать наш экономический потенциал. Не для того, чтобы проявить превосходство над кем-либо, а для того, чтобы гарантировать наше будущее", - добавил он.
Министр призвал задуматься о том, что США до сих пор предоставляли Европе "бесплатно" - безопасность, оборону и сдерживание.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявила, что не считает, что отношения между США и ЕС ухудшились, но уверена, что Европе нужно обеспечить безопасность собственными силами.