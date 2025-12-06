Экс-аналитик ЦРУ раскритиковал давление США на Индию

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США не могут давлением на Индию добиться того, чтобы страна не развивала сотрудничество с Россией, этот подход очевидно не работает, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Собеседник подчеркнул, что такой подход не работает, поскольку Индия не зависит от торговли с США. Сами Штаты уже не играют в мире ту роль, которую играли 20 лет назад, и не могут больше добиваться от других государств нужной им политики путем давления, заключил Джонсон.