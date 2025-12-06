Экс-аналитик ЦРУ раскритиковал давление США на Индию

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США не могут давлением на Индию добиться того, чтобы страна не развивала сотрудничество с Россией, этот подход очевидно не работает, высказал мнение в разговоре с РИА Новости экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Президент РФ Владимир Путин 4-5 декабря посетил Индию по приглашению премьера страны Нарендры Моди. Президент США Дональд Трамп в 2025 году неоднократно высказывался против Индии за ее тесные связи с Москвой. Еще в августе он ввел дополнительную пошлину в 25% на импорт из Индии в связи с закупкой страной российской нефти. С трибуны Генассамблеи ООН Трамп назвал Индию, а также Китай "основными спонсорами" украинского конфликта за их экономическое сотрудничество с РФ.
"США уже угрожали Индии. Чем это закончилось? Индия решила отдалиться от России? Когда Путин спустился с трапа самолета, Моди его обнял по-братски", - сказал Ларри Джонсон агентству.
Собеседник подчеркнул, что такой подход не работает, поскольку Индия не зависит от торговли с США. Сами Штаты уже не играют в мире ту роль, которую играли 20 лет назад, и не могут больше добиваться от других государств нужной им политики путем давления, заключил Джонсон.
