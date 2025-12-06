Рейтинг@Mail.ru
Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ssha-2060252837.html
Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию
Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию - РИА Новости, 06.12.2025
Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию
Изменения доктрины национальной безопасности США носят скорее позитивный для России характер, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T06:04:00+03:00
2025-12-06T06:04:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
федор лукьянов
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3759b190b36e88404f2d7fe2aebc0203.jpg
https://ria.ru/20251205/blokhin-2060103921.html
https://ria.ru/20251128/tramp-2058226372.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/09/1552690974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82a7d25a0be5812ce2c5ff7a209428d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), федор лукьянов, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Федор Лукьянов, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию

РИА Новости: Лукьянов назвал изменения доктрины нацбезопасности США позитивными

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Изменения доктрины национальной безопасности США носят скорее позитивный для России характер, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Стратегия нацбезопасности США носит прагматичный характер, считает эксперт
Вчера, 15:24
"Для России это скорее позитивные перемены, поскольку предыдущая система в силу разных обстоятельств оказалась для нас неприемлемой. А ее кризис привел к военному конфликту. Поэтому хорошо, что эта система уходит", — сказал он.
При этом Лукьянов подчеркнул, что у этих изменений есть и обратная сторона.
"Соединенные Штаты переходят на позиции жесткого и ничем не ограниченного эгоизма. Если они видят какой-то интерес, они будут преследовать его любыми, в том числе и бесцеремонными средствами. И к этому нужно быть готовыми. Просто в направлении России этих интересов меньше, чем в направлении Китая, европейских стран или Бразилии", — резюмировал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Трамп рассказал о приоритете США в вопросах нацбезопасности
28 ноября, 02:49
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Федор ЛукьяновМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала