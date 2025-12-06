Лукьянов объяснил, как новая доктрина безопасности США повлияет на Россию

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Изменения доктрины национальной безопасности США носят скорее позитивный для России характер, отметил в комментарии РИА Новости директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности США. Из документа, определяющего основы американской внешней политики, в частности, убрали упоминания о России, как о прямой угрозе США. Также стратегия пересматривает подходы Вашингтона к некоторым ключевым вопросам в международных отношениях.
"Для России это скорее позитивные перемены, поскольку предыдущая система в силу разных обстоятельств оказалась для нас неприемлемой. А ее кризис привел к военному конфликту. Поэтому хорошо, что эта система уходит", — сказал он.
При этом Лукьянов подчеркнул, что у этих изменений есть и обратная сторона.
"Соединенные Штаты переходят на позиции жесткого и ничем не ограниченного эгоизма. Если они видят какой-то интерес, они будут преследовать его любыми, в том числе и бесцеремонными средствами. И к этому нужно быть готовыми. Просто в направлении России этих интересов меньше, чем в направлении Китая, европейских стран или Бразилии", — резюмировал он.
