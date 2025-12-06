США замедляют рассмотрение дел о предоставлении убежища, рассказал адвокат

ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Решение властей США о временной приостановке принятия решений по прошениям о предоставлении убежища замедлит рассмотрение дел, однако полного запрета для граждан России и других стран не последует, заявил РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.

"Я не думаю, что будет запрет на предоставление убежищ как таковых. Это попросту было бы незаконно. Но, безусловно, необходимость проведения дополнительных проверок может привести к замедлению всего процесса рассмотрения дел", — сказал Тарасов

Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу на прошлой неделе объявил о приостановке решений по всем делам об убежище. Мера была принята после инцидента со стрельбой недалеко от Белого дома 26 ноября.

По словам Тарасова, в первую очередь изменения затронут граждан тех 19 государств, которым США уже ограничили въезд. "России и других бывших союзных республик в этом списке нет, за исключением Туркменистана", — отметил он.

Адвокат подчеркнул, что дополнительные проверки могут значительно увеличить сроки рассмотрения заявлений. "Мне известны случаи, прежде всего связанные с подачей заявлений на гражданство США, когда люди ждали проверок по 4–5, а иногда и 6 лет. Не удивлюсь, если при принятии решений о предоставлении убежища будут аналогичные задержки", — сказал Тарасов.

Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу по военнослужащим нацгвардии в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены двое, позже 20-летняя Сара Бекстром скончалась, а её 24-летний коллега остаётся в критическом состоянии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом террора.