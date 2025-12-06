Рейтинг@Mail.ru
США замедляют рассмотрение дел о предоставлении убежища, рассказал адвокат - РИА Новости, 06.12.2025
03:17 06.12.2025
США замедляют рассмотрение дел о предоставлении убежища, рассказал адвокат
США замедляют рассмотрение дел о предоставлении убежища, рассказал адвокат - РИА Новости, 06.12.2025
США замедляют рассмотрение дел о предоставлении убежища, рассказал адвокат
Решение властей США о временной приостановке принятия решений по прошениям о предоставлении убежища замедлит рассмотрение дел, однако полного запрета для... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T03:17:00+03:00
2025-12-06T03:17:00+03:00
в мире, сша, россия, афганистан, алексей тарасов, дональд трамп, джо байден
США замедляют рассмотрение дел о предоставлении убежища, рассказал адвокат

РИА Новости: адвокат уверен, что США не запретят предоставлять россиянам убежище

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек — РИА Новости. Решение властей США о временной приостановке принятия решений по прошениям о предоставлении убежища замедлит рассмотрение дел, однако полного запрета для граждан России и других стран не последует, заявил РИА Новости американский адвокат Алексей Тарасов.
"Я не думаю, что будет запрет на предоставление убежищ как таковых. Это попросту было бы незаконно. Но, безусловно, необходимость проведения дополнительных проверок может привести к замедлению всего процесса рассмотрения дел", — сказал Тарасов.
Флаги США в Капитолии - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
США приостановили принятие решений по прошениям об убежище
29 ноября, 02:30
Глава Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу на прошлой неделе объявил о приостановке решений по всем делам об убежище. Мера была принята после инцидента со стрельбой недалеко от Белого дома 26 ноября.
По словам Тарасова, в первую очередь изменения затронут граждан тех 19 государств, которым США уже ограничили въезд. "России и других бывших союзных республик в этом списке нет, за исключением Туркменистана", — отметил он.
Адвокат подчеркнул, что дополнительные проверки могут значительно увеличить сроки рассмотрения заявлений. "Мне известны случаи, прежде всего связанные с подачей заявлений на гражданство США, когда люди ждали проверок по 4–5, а иногда и 6 лет. Не удивлюсь, если при принятии решений о предоставлении убежища будут аналогичные задержки", — сказал Тарасов.
Уроженец Афганистана 26 ноября открыл стрельбу по военнослужащим нацгвардии в нескольких сотнях метров от Белого дома. Были ранены двое, позже 20-летняя Сара Бекстром скончалась, а её 24-летний коллега остаётся в критическом состоянии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом террора.
При этом ещё 25 ноября агентство Ассошиэйтед пресс, ссылаясь на служебный документ, сообщило о намерении властей провести проверку всех беженцев, принятых в США при администрации Джо Байдена. В документе отмечалось, что прежнее руководство уделяло приоритет "скорости" и "количеству", а не тщательной проверке, что требует "повторного интервьюирования всех беженцев, принятых с 20 января 2021 года по 20 февраля 2025 года". По данным агентства, речь идёт почти о 200 тысячах человек; ожидается, что эта инициатива встретит юридические вызовы со стороны правозащитных организаций.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Иммиграционный адвокат рассказала, как россиянам отказываю в убежище в США
28 августа, 23:27
 
В мире США Россия Афганистан Алексей Тарасов Дональд Трамп Джо Байден
 
 
