США договорились с украинской делегацией о рамках мер безопасности - РИА Новости, 06.12.2025
02:03 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ssha-2060242025.html
США договорились с украинской делегацией о рамках мер безопасности
2025
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. США договорились с украинской делегацией о "рамках" мер безопасности, заявил американский госдепартамент.
"Американцы и украинцы также согласовали рамки мер безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для поддержания прочного мира", - заявили в ведомстве по итогам очередного раунда переговоров.
Там добавили, что США и Украина в ходе переговоров также затронули тему послевоенного восстановления страны и совместные экономические инициативы.
