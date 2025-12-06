Рейтинг@Mail.ru
01:44 06.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу Дании 200 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и сопутствующего оборудования на 730 миллионов долларов, заявил Пентагон. РИА Новости, 06.12.2025
Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Госдеп одобрил возможную продажу Дании 200 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и сопутствующего оборудования на 730 миллионов долларов, заявил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Дании усовершенствованных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования на сумму 730 миллионов долларов", - говорится в заявлении.
Поставки также будут включить три системы наведения для этих ракет, уточнили в Пентагоне.
