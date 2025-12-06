https://ria.ru/20251206/ssha-2060240975.html
Госдеп одобрил возможную продажу Дании ракет и оборудования
Госдеп одобрил возможную продажу Дании 200 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и сопутствующего оборудования на 730 миллионов долларов, заявил Пентагон. РИА Новости, 06.12.2025
