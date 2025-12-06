Рейтинг@Mail.ru
США верят в возможность компромисса по миру на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:24 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/ssha-2060239912.html
США верят в возможность компромисса по миру на Украине, пишут СМИ
США верят в возможность компромисса по миру на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2025
США верят в возможность компромисса по миру на Украине, пишут СМИ
Американские власти сохраняют веру в возможность компромисса по вопросу территорий для урегулирования конфликта на Украине, сообщает интернет-издание Axios со... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T01:24:00+03:00
2025-12-06T01:24:00+03:00
в мире
украина
сша
майами
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:206:3076:1936_1920x0_80_0_0_60df11c58b257f90d857c01b4b6f86ba.jpg
https://ria.ru/20251203/rubio-2059405569.html
украина
сша
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_0106e6e28e9c7441373126250f081ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, майами, санкции в отношении россии
В мире, Украина, США, Майами, Санкции в отношении России
США верят в возможность компромисса по миру на Украине, пишут СМИ

Axios: США верят в компромисс по территориям для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американские власти сохраняют веру в возможность компромисса по вопросу территорий для урегулирования конфликта на Украине, сообщает интернет-издание Axios со ссылкой на источники.
"Официальные лица США продолжают верить, что компромисс может быть достижим даже по вопросу территорий, который является самым деликатным", - говорится в публикации.
Собеседники издания также подтвердили, что переговорщики от США и Украины после встречи в пятницу в Майами продолжат переговоры в субботу.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, заявил Рубио
3 декабря, 06:13
 
В миреУкраинаСШАМайамиСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала