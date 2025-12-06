Рейтинг@Mail.ru
США могут сместить Зеленского, заявил экс-премьер Украины
00:59 06.12.2025
США могут сместить Зеленского, заявил экс-премьер Украины
США могут сместить Владимира Зеленского, если он будет мешать мирному урегулированию, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
США могут сместить Зеленского, заявил экс-премьер Украины

Азаров: США могут сместить Зеленского, если он будет мешать миру

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. США могут сместить Владимира Зеленского, если он будет мешать мирному урегулированию, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"США создавали НАБУ. И работа бюро не могла бы вообще проводиться в таком жестком направлении, как, например, предъявление подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, аресты министров, если бы не было прямой команды от американцев. То есть это совершенно однозначно свидетельствует о том, что американцы взяли курс на смещение Зеленского", - сказал Азаров газете "Известия".
По его словам, сколько Зеленский будет на своем посту, трудно сказать, все зависит от планов США.
"Сейчас он им, как я полагаю, нужен как переговорщик, к которому можно предъявить какие-то требования и условия. Но если дело с ним не пойдет, то они его просто уберут, и весь разговор на этом закончится", - добавил Азаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
