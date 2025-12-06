Пропал американский активист, выступавший против ИИ

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский активист Сэм Киршнер, выступавший против разработки искусственного интеллекта, пропал без вести две недели назад, сообщил журнал Atlantic.
Киршнер был один из основателей движения Stop AI в районе залива Сан-Франциско, которое агитировало за постоянный запрет на разработку искусственного сверхинтеллекта. Как утверждают знакомые Киршнера, он, как и другие члены группы, неоднократно заявлял о своей приверженности ненасилию, однако некоторое время назад отказался от этого принципа, что привело к его исключению из Stop AI.
Как заявил новый лидер группы Мэттью Холл, Киршнер поссорился с остальными членами во время подготовки предстоящей акции, а также вступил в конфликт лично с Холлом, требуя доступ к средствам Stop AI и якобы несколько раз ударил его по голове. Позднее он извинился, однако участники Stop AI все равно позвонили в полицию Сан-Франциско, выразив обеспокоенность поведением Киршнера.
Опасения участников усилились, когда Киршнер не явился на назначенное судебное заседание, связанное с его февральским задержанием за блокировку дверей в офисе компании OpenAI. Приехав в его квартиру в Западном Окленде, они обнаружили, что она не заперта и что там никого нет. После этого они снова связались с полицией, а также предупредили ряд компаний, занимающихся разработкой ИИ, что местонахождение Киршнера неизвестно и что он может быть опасен.
При этом знакомые активиста считают, что что он, скорее всего, где-то живёт в палатке, так как он забрал с собой велосипед, но оставил другие вещи, включая ноутбук и телефон.
Позднее издание San Francisco Standard сообщило о внутреннем бюллетене полиции Сан-Франциско, упоминающем два телефонных предупреждения, что Киршнер якобы угрожал убийством людей в OpenAI.
