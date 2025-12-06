Рейтинг@Mail.ru
Пропал американский активист, выступавший против ИИ
00:57 06.12.2025
Пропал американский активист, выступавший против ИИ
Пропал американский активист, выступавший против ИИ
Американский активист Сэм Киршнер, выступавший против разработки искусственного интеллекта, пропал без вести две недели назад, сообщил журнал Atlantic. РИА Новости, 06.12.2025
в мире
сан-франциско
сша
сан-франциско
сша
в мире, сан-франциско, сша
В мире, Сан-Франциско, США
Пропал американский активист, выступавший против ИИ

В США две недели назад пропал активист, выступавший против ИИ

ВАШИНГТОН, 6 дек - РИА Новости. Американский активист Сэм Киршнер, выступавший против разработки искусственного интеллекта, пропал без вести две недели назад, сообщил журнал Atlantic.
Киршнер был один из основателей движения Stop AI в районе залива Сан-Франциско, которое агитировало за постоянный запрет на разработку искусственного сверхинтеллекта. Как утверждают знакомые Киршнера, он, как и другие члены группы, неоднократно заявлял о своей приверженности ненасилию, однако некоторое время назад отказался от этого принципа, что привело к его исключению из Stop AI.
Как заявил новый лидер группы Мэттью Холл, Киршнер поссорился с остальными членами во время подготовки предстоящей акции, а также вступил в конфликт лично с Холлом, требуя доступ к средствам Stop AI и якобы несколько раз ударил его по голове. Позднее он извинился, однако участники Stop AI все равно позвонили в полицию Сан-Франциско, выразив обеспокоенность поведением Киршнера.
Опасения участников усилились, когда Киршнер не явился на назначенное судебное заседание, связанное с его февральским задержанием за блокировку дверей в офисе компании OpenAI. Приехав в его квартиру в Западном Окленде, они обнаружили, что она не заперта и что там никого нет. После этого они снова связались с полицией, а также предупредили ряд компаний, занимающихся разработкой ИИ, что местонахождение Киршнера неизвестно и что он может быть опасен.
При этом знакомые активиста считают, что что он, скорее всего, где-то живёт в палатке, так как он забрал с собой велосипед, но оставил другие вещи, включая ноутбук и телефон.
Позднее издание San Francisco Standard сообщило о внутреннем бюллетене полиции Сан-Франциско, упоминающем два телефонных предупреждения, что Киршнер якобы угрожал убийством людей в OpenAI.
В миреСан-ФранцискоСША
 
 
