ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 06.12.2025 (обновлено: 12:32 06.12.2025)
ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 175 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронемашины, сообщило в субботу Минобороны России.
"ВСУ потеряли (в зоне действия "Южной" группировки войск - ред.) свыше 175 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - говорится в сообщении министерства.
По данным МО, подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Червоное, Славянск, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
