ВСУ потеряли свыше 175 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 175 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронемашины, сообщило в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T12:32:00+03:00
