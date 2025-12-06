Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные используют рыболовные удочки для разминирования приграничных районов Белгородской области, рассказал старший сапер группировки войск "Север" с позывным "Палыч" на видео Минобороны РФ.
"Опасно (обнаруживать - ред.) сейчас "птички". Самое опасное, к ним подходить категорически запрещено. Применяем (для разминирования - ред.) простую рыболовную удочку. Это уже смекалка. Раз попробовали, получилось. Разложил взрывчатое вещество, навесил, опустил его аккуратненько издалека и отошел на безопасное расстояние, уничтожил", - сказал старший сапер.
По сообщению Минобороны России, работу по инженерному разминированию территорий в приграничных районах Белгородской области ведет личный состав международного противоминного центра группировки войск "Север".
"Основной задачей на текущем этапе является обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов, таких как суббоеприпасы, сброшенных с беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Данные боеприпасы представляют собой повышенную опасность для жизни и здоровья гражданского населения", - сказали в российском военном ведомстве.
