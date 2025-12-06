Рейтинг@Mail.ru
Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования - РИА Новости, 06.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 06.12.2025
Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования
Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования - РИА Новости, 06.12.2025
Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования
Российские военные используют рыболовные удочки для разминирования приграничных районов Белгородской области, рассказал старший сапер группировки войск "Север"... РИА Новости, 06.12.2025
2025
Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования

Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования Белгородской области

© РИА Новости / Павел Герасимов
Военнослужащие саперного подразделения
Военнослужащие саперного подразделения - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Павел Герасимов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие саперного подразделения. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российские военные используют рыболовные удочки для разминирования приграничных районов Белгородской области, рассказал старший сапер группировки войск "Север" с позывным "Палыч" на видео Минобороны РФ.
"Опасно (обнаруживать - ред.) сейчас "птички". Самое опасное, к ним подходить категорически запрещено. Применяем (для разминирования - ред.) простую рыболовную удочку. Это уже смекалка. Раз попробовали, получилось. Разложил взрывчатое вещество, навесил, опустил его аккуратненько издалека и отошел на безопасное расстояние, уничтожил", - сказал старший сапер.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
По сообщению Минобороны России, работу по инженерному разминированию территорий в приграничных районах Белгородской области ведет личный состав международного противоминного центра группировки войск "Север".
"Основной задачей на текущем этапе является обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов, таких как суббоеприпасы, сброшенных с беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Данные боеприпасы представляют собой повышенную опасность для жизни и здоровья гражданского населения", - сказали в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
