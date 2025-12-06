Сапер рассказал об использовании удочек для разминирования

"Опасно (обнаруживать - ред.) сейчас "птички". Самое опасное, к ним подходить категорически запрещено. Применяем (для разминирования - ред.) простую рыболовную удочку. Это уже смекалка. Раз попробовали, получилось. Разложил взрывчатое вещество, навесил, опустил его аккуратненько издалека и отошел на безопасное расстояние, уничтожил", - сказал старший сапер.