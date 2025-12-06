Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 49 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ вместе с личным составом и украинский пункт управления БПЛА с антенной-передатчиком, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

"Оператор FPV-дронов с позывным "Гюрза" вместе со своим расчетом методично и точно уничтожил обнаруженный пункт временной дислокации ВСУ с помощью FPV-дронов, а затем нанёс огневое поражение пункту управления БПЛА и уничтожил антенну-передатчик", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.