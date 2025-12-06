Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/spetsoperatsiya-2060250287.html
Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 06.12.2025
Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 49 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили располагавшийся на правом берегу Днепра в... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T05:06:00+03:00
2025-12-06T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
https://ria.ru/20251204/drony-2059794295.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроны уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ и пехоту

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с разведывательным БПЛА
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий с разведывательным БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 6 дек - РИА Новости. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем 49 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт временной дислокации ВСУ вместе с личным составом и украинский пункт управления БПЛА с антенной-передатчиком, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
В ходе ведения воздушной разведки тылового района ВСУ на правом берегу Днепра, оператором российского разведывательного дрона был обнаружен пункт управления БПЛА с антенной связи, а также пункт временной дислокации боевиков киевского режима вместе с личным составом.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
"Оператор FPV-дронов с позывным "Гюрза" вместе со своим расчетом методично и точно уничтожил обнаруженный пункт временной дислокации ВСУ с помощью FPV-дронов, а затем нанёс огневое поражение пункту управления БПЛА и уничтожил антенну-передатчик", - сообщили журналистам в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение цели.
Расчёты ударных БПЛА подразделений беспилотных систем 49 общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выполняют поставленные задачи и наносят огневое поражение ключевым объектам противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала