ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить флаг

Собеседник агентства добавил, что на фоне продолжающихся неудач ВСУ на ряде участков фронта российская сторона фиксирует рост числа информационных акций киевского режима, в том числе с использованием архивных видеоматериалов, технологий генерации изображений и постановочных съемок с установкой флагов в зоне боевых действий. В проведении подобных мероприятий, по имеющейся информации, активно задействуются штурмовые подразделения ВСУ.