ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить флаг
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 06.12.2025 (обновлено: 12:38 06.12.2025)
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить флаг
2025
Уничтожение группы пехоты ВСУ при попытке установить флаг Украины
Операторы дронов группировки войск "Восток" поразили группу пехоты ВСУ при попытке установить украинский флаг.
ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить флаг

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Операторы дронов группировки войск "Восток" поразили группу пехоты ВСУ при попытке установить украинский флаг. Кадры уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как российский дрон находит и уничтожает группу пехоты ВСУ, которая несла с собой украинский флаг.
"Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой", - сообщил оператор БПЛА с позывным "Хруст".
Собеседник агентства добавил, что на фоне продолжающихся неудач ВСУ на ряде участков фронта российская сторона фиксирует рост числа информационных акций киевского режима, в том числе с использованием архивных видеоматериалов, технологий генерации изображений и постановочных съемок с установкой флагов в зоне боевых действий. В проведении подобных мероприятий, по имеющейся информации, активно задействуются штурмовые подразделения ВСУ.
