ВС России уничтожили группу пехоты ВСУ при попытке установить флаг

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Операторы дронов группировки войск "Восток" поразили группу пехоты ВСУ при попытке установить украинский флаг. Кадры уничтожения оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как российский дрон находит и уничтожает группу пехоты ВСУ, которая несла с собой украинский флаг.
"Один из украинских военнослужащих имел при себе государственный флаг Украины, что позволяет предположить подготовку или завершение демонстративной акции с установкой флага на передовой", - сообщил оператор БПЛА с позывным "Хруст".
Собеседник агентства добавил, что на фоне продолжающихся неудач ВСУ на ряде участков фронта российская сторона фиксирует рост числа информационных акций киевского режима, в том числе с использованием архивных видеоматериалов, технологий генерации изображений и постановочных съемок с установкой флагов в зоне боевых действий. В проведении подобных мероприятий, по имеющейся информации, активно задействуются штурмовые подразделения ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18