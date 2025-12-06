Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 06.12.2025 (обновлено: 14:28 06.12.2025)
2025
Российские десантники выстроили систему противодействия дронам ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 6 дек – РИА Новости. Эффективную систему противодействия дронам ВСУ выстроили десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на левом берегу Днепра, рассказал РИА Новости начальник ПВО полка с позывным "Тор".
"Выработана многофункциональная система противодействия БПЛА противника. Данная система начинается от линии боевого соприкосновения и до тыловых районов выстраивается", - рассказал "Тор".
Он уточнил, что в данной системе задействован ряд подразделений, начиная от расчетов БПЛА, осуществляющих тараны БПЛА и гексакоптеров ВСУ, и заканчивая постами воздушного наблюдения и оборудованными, так называемыми, коридорами безопасности на открытых участках. Он уточнил, что только в ноябре стрелками и снайперами полка было уничтожено порядка 30 гексакоптеров ВСУ.
"После выстраивания данной системы здесь очень сильно поменялось все. Здесь мы ему (противнику - ред.) жизни не даём", - подытожил десантник.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
