Российские десантники выстроили систему противодействия дронам ВСУ

"Выработана многофункциональная система противодействия БПЛА противника. Данная система начинается от линии боевого соприкосновения и до тыловых районов выстраивается", - рассказал "Тор".

"После выстраивания данной системы здесь очень сильно поменялось все. Здесь мы ему (противнику - ред.) жизни не даём", - подытожил десантник.