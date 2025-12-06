СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр находился в восьми километрах от Лазаревского района на глубине десяти километров. Толчки зафиксировали в 13:13 по московскому времени.

Жители Сочи сообщали в социальных сетях о легкой тряске и шатании мебели, толчки ощутили горожане, проживающие ближе к эпицентру.

Информации о пострадавших и последствиях сейсмособытия не поступало.