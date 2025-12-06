https://ria.ru/20251206/sochi-2060329472.html
В Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T17:36:00+03:00
2025-12-06T17:36:00+03:00
2025-12-06T18:24:00+03:00
сочи
происшествия
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
https://ria.ru/20251205/kamchatka-2059923280.html
сочи
россия
краснодарский край
