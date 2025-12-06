Рейтинг@Mail.ru
17:36 06.12.2025 (обновлено: 18:24 06.12.2025)
В Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости, 06.12.2025
В Сочи произошло землетрясение

В Лазаревском районе Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
СОЧИ, 6 дек — РИА Новости. В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр находился в восьми километрах от Лазаревского района на глубине десяти километров. Толчки зафиксировали в 13:13 по московскому времени.
Жители Сочи сообщали в социальных сетях о легкой тряске и шатании мебели, толчки ощутили горожане, проживающие ближе к эпицентру.
Информации о пострадавших и последствиях сейсмособытия не поступало.
В ноябре два землетрясения магнитудой 3,3 и 3,2 зафиксировали в горах Сочи.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У берегов Камчатки произошло ощущаемое землетрясение
5 декабря, 00:52
 
СочиПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
