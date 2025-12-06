В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с РИА Новости предложил освободить редакции СМИ от ответственности за неверно указанную возрастную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий по вине рекламодателя.

По его словам, инициативы с соответствующими изменениями в законы РФ будут в ближайшее время направлены на предварительное рассмотрение в экспертный совет по законотворческой деятельности партии " Единая Россия ".

"Планирую инициировать изменения в законодательстве для того, чтобы освободить редакции СМИ от ответственности за неверную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий", - сказал Боярский

Депутат пояснил, что речь идёт о ситуациях, когда СМИ, в том числе газеты, телеканалы, радио или интернет-ресурсы, распространяют афиши с некорректным возрастным цензом.

Боярский напомнил, что практика исключения ответственности редакций СМИ, распространяющих информационный материал, уже существует.

"К примеру, действующая статья 13.21 кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает, что в случае неверной возрастной маркировки телепрограммы ответственность несёт лицо, предоставившее соответствующую информацию о ней, а не газета, которая напечатала в рамках договора", - пояснил он.

Председатель ИТ-комитета считает, что при распространении, например, театральной афиши, информации о концерте или анонса циркового представления, ответственность должна ложиться на рекламодателя, который предоставляет недостоверные сведения о зрелищном мероприятии.

"СМИ не может заранее знать о характере события и отследить корректность маркировки", - добавил он.

Боярский рассказал, что с просьбой о внесении таких изменений в законодательство к нему обращались представители отрасли на форуме Союза журналистов России в начале осени.