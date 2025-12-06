Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе - РИА Новости, 06.12.2025
04:44 06.12.2025
В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе
В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе - РИА Новости, 06.12.2025
В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с РИА Новости предложил освободить редакции СМИ... РИА Новости, 06.12.2025
общество
россия
сергей боярский
госдума рф
единая россия
россия
общество, россия, сергей боярский, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе

РИА Новости: СМИ могут освободить от наказания за неверную маркировку в рекламе

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сергей Боярский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Боярский. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с РИА Новости предложил освободить редакции СМИ от ответственности за неверно указанную возрастную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий по вине рекламодателя.
По его словам, инициативы с соответствующими изменениями в законы РФ будут в ближайшее время направлены на предварительное рассмотрение в экспертный совет по законотворческой деятельности партии "Единая Россия".
"Планирую инициировать изменения в законодательстве для того, чтобы освободить редакции СМИ от ответственности за неверную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий", - сказал Боярский.
Депутат пояснил, что речь идёт о ситуациях, когда СМИ, в том числе газеты, телеканалы, радио или интернет-ресурсы, распространяют афиши с некорректным возрастным цензом.
Боярский напомнил, что практика исключения ответственности редакций СМИ, распространяющих информационный материал, уже существует.
"К примеру, действующая статья 13.21 кодекса об административных правонарушениях РФ предполагает, что в случае неверной возрастной маркировки телепрограммы ответственность несёт лицо, предоставившее соответствующую информацию о ней, а не газета, которая напечатала в рамках договора", - пояснил он.
Председатель ИТ-комитета считает, что при распространении, например, театральной афиши, информации о концерте или анонса циркового представления, ответственность должна ложиться на рекламодателя, который предоставляет недостоверные сведения о зрелищном мероприятии.
"СМИ не может заранее знать о характере события и отследить корректность маркировки", - добавил он.
Боярский рассказал, что с просьбой о внесении таких изменений в законодательство к нему обращались представители отрасли на форуме Союза журналистов России в начале осени.
"Поддерживает инициативу и торгово-промышленная палата. Особенно данная несправедливость бьёт по региональным редакциям, которым сложно выплачивать штрафы из-за небольших бюджетов", - заключил депутат.
ОбществоРоссияСергей БоярскийГосдума РФЕдиная Россия
 
 
